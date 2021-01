Covid-19 : 7 décès, 310 nouveaux tests positifs et 54 cas graves

La situation est préoccupante. La Covid-19 poursuit son ascension au Sénégal. 310 nouveaux cas et 7 décès liés la Covid-19 ont été enregistrés hier samedi 30 janvier dans des structures hospitalières au Sénégal ont alourdi le bilan de ce dimanche 31 janvier sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Un échantillon de 2083 tests a été réalisé. Ainsi, les services du ministère de la Santé et de l’Action ont soutenu que ces résultats virologiques ont ainsi donné un taux de positivité de 14,88%.Les tests positifs sont répartis entre 158 cas contacts suivis et 152 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent des communes ou quartiers à savoir Louga, Touba, Kaolack, Keur Massar, Maristes, Parcelles Assainies, Dahra, Diamniadio, Richard-Toll, Sacré-Coeur-3, Arafat, Hlm, Dakar-Plateau, Liberté 6, Linguère, Mbour, Médina, Popenguine, Rufisque, Camberène, Fann, Guédiawaye, Liberté 1, Point-E, Cité Soprim, Darou Mouhty, Grand-Yoff, Sébikotane, Sicap, Tamabacounda, Bambey, Bopp, Cité Elizabeth, Cité Impôts et Domaines, Fass Delorme, Fass Mbao, Fass Paillote, Gibraltar, Gueule-Tapée, Kanel, Malika, Mamelles, Ouagou Niayes, Patte d'Oie, Scat Urbam, Thiès, Yarakh, Mbirkilane, Cité Keur Gorgui, Cité La Linguère, Colobane, Derklé, Fass, Mbao, Keur Mbaye Fall, Kounoune, Liberté 5, Mermoz, Ngor, Niary Tally, Nord-Foire, Petit-Mbao, Pikine, Sakal, Sangalkam, Sicap Baobab, Yeumbeul, Zac Mbao, Zone B et Zone de Captage.Les autorités sanitaires ont aussi signalé que 54 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.Cependant, indiquent-ils, 212 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ces derniers sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. En plus, l’état de santé des patients hospitalisés est stable.Par ailleurs, d’après le communiqué numéro 336 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte 26523 cas positifs, depuis le 2 mars 2020. Ils sont 21970 guéris, 628 décédés, 1 évacué et 3924 patients sous traitement.Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale de renouveler, ainsi, à la population leur appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.