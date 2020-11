Covid-19 : 8 nouveaux tests positifs, 1 cas importé et moins de 60 patients sous traitement

La tendance baissière des cas liés à la maladie du coronavirus se poursuit. Ce vendredi, 8 nouveaux cas ont été enregistrés sur un échantillon de 768 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,04%.





Cependant, on a constaté le retour d'un cas importé noté au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Deux cas contacts ont été enregistrés là où on constate toujours la persistance des cas communautaires.





Le directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mamadou Ndiaye qui a fait le point du jour en a dénombré 5 ce vendredi. Et ils sont tous localisés dans la capitale sénégalaise plus précisément à Dakar-Plateau, Maristes, Ngor, Ouakam et Nord Foire.





L'autre chose qu'il faut magnifier dans le bilan de ce jour c'est la chute des cas graves. Il y en a un seul qui est sous traitement à ce jour-là. Cerise sur le gâteau, aucun cas de décès n'a été enregistré. Là où 21 patients sont contrôlés négatifs donc guéris.