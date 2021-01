[Vidéo] Covid-19 : 9 décès, 280 nouveaux tests positifs et montée des cas graves

Les cas positifs sont toujours à la hausse. Ce mercredi 27 janvier, la barre des 200 cas répertoriés au quotidien est encore dépassée. En fait, procédant à la lecture du communiqué numéro 332 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ont déclaré 280 nouvelles personnes testées positives au coronavirus contre 133 recensés hier. Ceci, sur un échantillon de 1698 tests. Ainsi, un taux de positivité de 16,42% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.Ces tests positifs sont répartis entre 87 cas contacts suivis par les agents dudit ministère et 193 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est détecté dans les quartiers ou communes à savoir Thiès, Kaolack, Ouakam, Rufisque, Touba, Ouest Foire, Yoff, Tambacounda, Tivaouane, Dakar-Plateau, Khombole, Mbour, Liberté-6, Maristes, Sacrée Coeur-3, Darou Mouhty, Grand-Dakar, Kaffrine, Keur Massar, Popenguine, Grand-Yoff, Matam, Point-E, Bakel, Guinguinéo, Hlm-6, Ngapparou, Parcelles Assainies, Ouagou Niayes, Nord Foire, Sokone, Zac Mbao, Amitié, Bargny, Biscuiterie, Mamelles, Diamniadio, Keur Mbaye Fall, Louga, Mekhé, Nguekhokh, Richard Toll, Saly, Sicap Rue-10, Sindia, Cité Alioune Sow, Cite Mourtada Vdn, Diamagueune, Fann, Fass Mbao, Gorée, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kanel, Malika, Nioro, Petit Mbao, Pikine, Podor, Pout, Ranerou, Sangalkam, Saint-Louis, Sicap Baobab, Thiaroye, Yeumbeul et Zone B.Les services du ministère d’indiquer que 53 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Là où, 9 cas de décès ont été notifiés.Toutefois, ils ont fait savoir que 255 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassurent-ils, l’état de santé des autres malades est stable.A ce jour, le Sénégal a enregistré 25407 cas positifs au coronavirus dont 21125 personnes guéries, 601 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 3601 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du virus.