Covid-19 : La Raddho tire un bilan mitigé de la riposte

Alors que la crainte d’une seconde vague se fait de plus en plus sentir, la Rencontre africaine des droits de l’Homme (Raddho) publie son rapport sur la gestion de la Covid-19 et la protection des droits humains au Sénégal. Dans ce document parcouru par L’AS, qui fait le bilan de la riposte contre la pandémie durant les 6 premiers mois avec l’instauration de l’état d’urgence et du couvre-feu, le secrétaire général de la Raddho juge anticonstitutionnelles les décisions prises par les autorités pour contrer le coronavirus.Sadikh Niasse trouve que l’Etat n’avait pas à recourir à ces mesures sévères. Avant de se poser la question sur la pertinence de la fermeture de certains lieux comme les écoles, les Cours et tribunaux, l’Assemblée nationale. Pour la Raddho, ces mesures ne sont pas adaptées à notre type de société. C’est ce qui explique que certaines personnes sont sorties pour demander la levée de ces mesures.La Raddho qui est convaincue que la riposte contre la pandémie de Covid-19 ne doit en aucun cas «confiner» les droits des personnes. A cet effet, l’organisation a formulé un certain nombre de recommandations à l’Etat dans le but de mieux gérer dans le futur ces types de problèmes de santé publique.Aussi, la Raddho demande l’élaboration, la discussion et l’adoption par le gouvernement d’une loi qui prend en charge la gestion des épidémies au Sénégal, la révision du règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour régler les modalités de son fonctionnement en temps de crise sanitaire et l’élaboration, la discussion et l’adoption d’une loi organisant le fonctionnement du service public de la justice pendant les périodes de pandémie.En outre, la Raddho insisté sur la protection des enfants dans la rue pendant les pandémies. A ce propos, elle invite l’Etat à introduire dans ladite loi et le projet de Code de l’enfant des dispositions relatives à la protection des droits et à la prise en charge effective de l’enfant dans un contexte de gestion de pandémie et l’élargissement de la campagne «zéro enfant» dans la rue à tout le Sénégal.