COVID-19 : «Le couvre-feu apporte quelque chose à la riposte. Notre challenge est de gérer les cas graves, sinon...» (Dr Bousso)

Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire Dr Abdoulaye Bousso, s'est exprimé sur la pertinence ou pas du couvre-feu, au moment où certains habitants de quelques quartiers de Dakar et de Thiès, manifestent dans la rue.Le Dr Bousso a d'abord, sur la TFM, tenu faire un rappel sur ce qui a poussé à l'urgence de la mise en place de mesures dans le but d'endiguer la pandémie. " Le mois de décembre dernier a été le mois des records, c'est le mois où nous avons eu le plus de cas depuis le début de l'épidémie. Nous avons également eu des décès considérables" souligne le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaires en rappelant au passage que depuis le mois de Novembre, les cas ne font qu'augmenter.En réalité, quand les services de réanimation commencent à être sous stress, les cas graves se multiplient, les décès également prennent des proportions, une posture particulière s'impose. Dès lors, s'impose respect des mesures barrières, principales forces de prévention contre le virus, d'autant que le relâchement a été visible à plusieurs niveaux.Ainsi, pour lui, cette deuxième phase de couvre-feu est une bonne décision, dans la mesure où " 2h ou même 3h d'arrêt de circulation seraient bonnes pour la lutte contre le virus". Cela permet alors d'éviter une part de contamination.Le challenge restant la gestion à travers de de très fortes mesures, des cas graves et sévères qui ne cessent d'augmenter. C'est à la limite, obligatoire d'après le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaires qui demande aux populations de ne pas provoquer la situation catastrophique qui prévaut dans les autres pays.