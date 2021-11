Covid-19 : le laboratoire Pfizer annonce que son traitement antiviral est efficace à 89% contre les hospitalisations et décès

Un nouveau traitement en vue dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le laboratoire américain Pfizer a annoncé dans un communiqué, vendredi 5 novembre, que son antiviral contre le Sars-CoV-2 était efficace à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès, selon les premiers résultats d'essais cliniques.



L'entreprise a déclaré avoir l'intention de fournir ces résultats "dès que possible" à l'Agence américaine des médicaments (FDA) en vue d'une demande d'autorisation de ce traitement par voie orale baptisé Paxlovid. Il s'agit du deuxième traitement de ce type à démontrer des résultats positifs, après le comprimé développé par Merck, qui a été autorisé jeudi dans un premier pays, au Royaume-Uni.



Les premiers résultats de Pfizer sont fondés sur des essais cliniques sur un peu plus de 1 200 adultes ayant contracté le Covid-19 et présentant un risque de développer un cas grave de la maladie. Dans les quelques jours suivant l'apparition des symptômes, certains ont reçu la pilule de Pfizer, et d'autres un placebo. L'essai comportera au total 3 000 personnes, mais les recrutements ont désormais été stoppés "face à l'efficacité écrasante" du traitement dans les premiers résultats, a dit Pfizer.