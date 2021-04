COVID-19 : Macky annonce des vaccins "made in Sénégal"

Des vaccins "made in Sénégal", sous la direction de l'Institut Pasteur de Dakar? devraient bientôt voir le jour.L'annonce est faite par le Président Macky Sall, présentement en visite officielle à Bruxelles, rapporte Les Échos.«Je voudrais partager avec vous que dans le contexte de pénurie mondiale de vaccins Covid-19, l’État du Sénégal va soutenir, avec la France, Team Europe et la Banque européenne d’investissement et d’autres partenaires, la réalisation du projet de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar d’ici le début de l’année 2022», a révélé le chef de l'ÉtatMacky Sall s’exprimait lors de la Conférence de la CDC Africa sur l'expansion de la production de vaccins en Afrique."Nous nous sommes focalisés sur la recherche d’un vaccin et nous pouvons encore une fois nous réjouir que plusieurs vaccins sûrs et efficaces soient aujourd’hui disponibles", a-t-il déclaré.D'ailleurs, le président de la République regrette qu'il y ait une grande injustice aujourd’hui dans l’accès aux vaccins.