Covid-19/Sénégal : 20 soldats de l’armée testés positifs (média)

Des soldats de l'Armée testés positifs au Covid-19

Le nouveau coronavirus (Covid-19) n’épargne personne sur son passage. Personnel de diagnostic (test), personnel soignant, militaire ou civile, entre autres, il contamine tous, sans exception.





En effet, après les sapeurs-pompiers, le virus s’est tourné vers l’armée nationale. Et selon la radio Zik Fm qui donne la nouvelle, une vingtaine d’éléments de l’armée seraient testés positifs au coronavirus. Et ces soldats sont tous de la Direction de l’intendance. Ils sont sortis fraîchement du centre d’instruction de Dakar-Bango et appartiennent au contingent 20/1.





Ces militaires malades, selon toujours la source, sont internés au centre de traitement de la base militaire de Thiès.