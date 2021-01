COVID-19 : Touba dépasse la barre des 1000 cas positifs (Bilan global)

De mars 2020 à janvier 2021, le district sanitaire de Touba a dénombré 1004 cas positifs au coronavirus. Parmi lesquels 644 guéris et 76 décès. La révélation a été faite ce dimanche par le médecin-chef, Dr Maguette Diop à travers le bulletin journalier.Un décès, 10 nouveaux cas positifs et 12 patients en réanimationLa situation est donc inquiétante à Touba où le district sanitaire a répertorié un décès lié à la Covid-19 dans son rapport journalier de ce dimanche.Le virus poursuit aussi sa progression dans la ville sainte selon la même note parcourue par seneweb. 10 nouveaux cas positifs dont 07 communautaires y ont été recensés par le médecin-chef et son personnel. 12 patients sont admis en réanimation.