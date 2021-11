Covid-19 : Un nouveau variant signalé en Afrique du Sud

Le chapitre Covid 19 est loin de connaître son épilogue. Comme le renseigne le site de France 24, un nouveau variant de la Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud, ces derniers jours. Il est présenté comme très contagieux avec des mutations multiples. Des scientifiques ont annoncé, jeudi craindre une nouvelle vague pandémique avec ce nouveau variant. En effet, le B.1.1.529, d’après le virologue, Tulio de Oliviera, présente un nombre «extrêmes élevé de mutation et un potentiel de propagation très rapide », fait-il savoir lors de sa conférence de presse en ligne.



Résistance du nouveau variant aux Vaccins



La découverte de cette nouvelle forme du virus vient avec une équation majeure, celle de l’efficacité des vaccins existants. « Ce qui nous préoccupe, c'est que cette variante pourrait non seulement avoir une capacité de transmission accrue, mais aussi être capable de contourner certaines parties de notre système immunitaire », a déclaré le professeur Richard Lessells.



Selon l'Institut national des maladies transmissibles (NICD), 22 cas ont été signalés. Des cas ont également été déclarés notamment au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud. Le nouveau venu s’est déjà exporté puisque des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.



Vers une suspension des vols en provenance de l’Afrique australe-Commission européenne



Face à cette nouvelle menace, la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, pense à prendre des mesures strictes. « La commission européenne proposera, en étroite coordination avec les États membres, d'activer le frein d'urgence pour arrêter les voyages aériens en provenance de la région de l'Afrique australe en raison de la variante préoccupante B.1.1.529 », déclare la présidente sur son compte Twitter.

Une réunion est prévue ce vendredi avec les États-membres selon France 24. Il reviendra ensuite au Conseil d'adopter ou non cette recommandation. À l'AFP, un porte-parole de la Commission a confié qu'il faut "faire le maximum pour ralentir la diffusion de ce variant".