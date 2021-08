Covid : comment la protection de Pfizer et Astrazeneca s'affaiblit au fil des mois

Les chercheurs disent constater une diminution de la protection contre les infections au Covid-19 chez les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin.







Une étude, menée au Royaume-Uni à partir de données réelles, examine les résultats positifs des tests PCR entre mai et juillet 2021 chez plus d'un million de personnes ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca.





La protection après deux doses de Pfizer est passée de 88% en un mois à 74% en cinq à six mois. Pour AstraZeneca, la chute est de 77% à 67% en quatre à cinq mois.

Quelle est la meilleure façon d'atteindre notre immunité Covid ?La réduction de la protection est attendue, selon les experts.

Bien qu'il y ait des cas d'infection chez des personnes totalement immunisées, les vaccins font encore un bon travail de protection de la population contre la forme grave de la maladie et les décès dus au Covid-19.





Les vaccins sauvent des vies





Public Health England, l'agence de santé publique du gouvernement britannique, estime qu'environ 84 600 décès et 23 millions d'infections ont pu être évités grâce à la campagne de vaccination Covid-19 en Angleterre jusqu'à présent.





Le professeur Tim Spector de l'université King's College London (KCL), qui a dirigé l'étude basée sur les données de l'application de recherche épidémiologique Zoe Covid, affirme que ces résultats pourraient expliquer les infections récentes dont ont fait état certaines personnes entièrement vaccinées.

"La diminution de la protection est attendue et ne constitue pas une raison de ne pas se faire vacciner", précise-t-il.

"Les vaccins offrent toujours des niveaux élevés de protection pour la majeure partie de la population, en particulier contre la variante Delta, et nous avons donc encore besoin qu'un maximum de personnes soient totalement immunisées", dit-il.





Il estime que la protection contre l'infection pourrait tomber à 50 % en hiver et que des doses de rappel seront nécessaires - mais d'autres experts appellent à la prudence dans les prévisions pour les mois à venir.





Le Royaume-Uni devrait commencer à offrir à certaines personnes une troisième dose de rappel du vaccin contre le covid le mois prochain, mais le gouvernement attend les recommandations d'un organisme consultatif indépendant, appelé JCVI, qui examine les preuves à l'appui de cette décision.





"Beaucoup de gens n'en ont peut-être pas besoin. Beaucoup de personnes peuvent avoir reçu un rappel naturel parce qu'elles ont déjà eu une infection naturelle par le covid, donc en fait elles auront eu trois vaccins", dit Spector.







"Je pense donc que l'ensemble doit être géré avec beaucoup plus de précaution que si l'on se contentait de donner (la troisième dose) à tout le monde, ce qui serait un grand gaspillage et serait éthiquement douteux compte tenu des ressources dont nous disposons. Je pense que nous avons besoin d'une approche plus ciblée que la dernière fois", ajoute-t-il.





Simon Clarke, expert en microbiologie cellulaire à l'université de Reading, au Royaume-Uni, explique que les niveaux d'infection dans la communauté modifieraient la probabilité qu'une personne croise (le virus) et attrape le covid à un moment donné, ce qui rend difficile de tirer des conclusions définitives sur le déclin de l'immunité.

Alexander Edwards, également de l'Université de Reading, affirme qu'il est important de comprendre quand des doses de rappel peuvent être nécessaires et pour qui.





"La vaccination ne rend pas les gens invulnérables et ne prévient pas toutes les infections. Les variantes ont un impact réel et significatif sur la santé publique, et de nombreuses personnes meurent encore tragiquement au Royaume-Uni à cause de cet horrible virus."



"Les vaccins dont nous disposons sont remarquablement sûrs et efficaces, et restent encore bien meilleurs que d'autres vaccins qui offrent d'énormes avantages."

"Nous devons planifier de manière proactive notre stratégie de santé publique afin de tenir compte d'une protection imparfaite et de la possibilité que la protection diminue au fil du temps", poursuit-il.





Une étude similaire a été publiée par l'Office for National Statistics et l'Oxford Vaccine Group la semaine dernière.





Basée sur les résultats du dépistage par PCR de près de 400 000 personnes infectées par la variante Delta au Royaume-Uni, elle a montré que deux doses du vaccin Pfizer étaient initialement efficaces à plus de 90 % contre l'infection symptomatique par le covid, contre environ 70 % pour le vaccin AstraZeneca.



Mais sur trois mois, la protection de Pfizer a diminué de manière significative, tandis que l'immunité d'AstraZeneca est restée plus stable. Le professeur Adam Finn, consultant gouvernemental en matière de vaccins, explique que d'autres études ont montré que les vaccins maintiennent une bonne protection contre les maladies graves et les hospitalisations.





Mais il précise : "nous devons être très prudents pour voir si cette réduction (de la vaccination) par rapport aux maladies plus bénignes commence à se traduire par l'apparition de cas plus graves, car des doses de rappel seront alors nécessaires."

Pour l'instant, il n'y a toujours pas de définition du vaccin de renforcement au Brésil, mais tant le ministère de la Santé que l'Institut Butantan (chargé de finaliser la production du CoronaVac dans le pays) admettent qu'ils évaluent et envisagent cette possibilité.