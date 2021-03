Covid19 : L'Inde offre 25.000 doses de vaccins au Sénégal

La république de l’Inde contribue également à la riposte contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal. En effet, elle vient d’offrir 25.000 doses du Vaccin AstraZeneca au gouvernement sénégalais. Ces vaccins ont été réceptionnées, ce vendredi 12 mars 2021, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Lequel a apprécié et magnifié à sa juste valeur cet élan de solidarité de l’Inde.Et selon l'Ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Son Excellence Gv Srinivas, il s’agit, d’un « début d’une collaboration sincère » entre son pays et le Sénégal dans la lutte contre cette pandémie qui secoue actuellement le monde ».