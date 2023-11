Cunnilingus, fellation…: ces pratiques sexuelles qui favorisent le cancer de la gorge





Trop de gâteries peuvent nuire à la santé.





Cunnilingus, fellation, ces pratiques sexuelles risquent de ne plus avoir la même saveur à la lecture de cette information. En effet, il a été établi un lien direct entre la démocratisation du sexe oral et l’explosion des cas de cancers de la gorge.





Après l’Université de Birmingham qui a effectué une étude selon laquelle les rapports bucco-génitaux constituent un facteur majeur de risque de cancer de la gorge, une autre médecin vient corroborer ces résultats. Selon la jeune médecin, Dr Sadovskaya dont les propos ont été relayés par le New York Post, le sexe oral est un facteur de risque plus important que le tabagisme dans le développement du cancer de la gorge également appelé cancer de l’oropharynx .





Dans la même veine, le cancérologue Pr Abdoul Aziz Kassé, lors d’un atelier, a soutenu ces mêmes propos. Il a souligné que le sexe oral peut entraîner une “infection au HPV( Humain Papillomavirus) au fond de la gorge où près de l’amygdale”. D’après ces médecins, ces infections disparaissent d’elles mêmes dans la plupart des cas mais peuvent parfois persister et provoquer une cancer de la gorge.





En 2021, l’American Cancer Society avait révélé que la fellation est responsable d’une augmentation des cancers de la cavité buccale. Mais selon Dr Sadovskaya, « les hommes sont les plus susceptibles de développer un cancer de la gorge lors des relations sexuelles orales ( Cunnilingus) avec des femmes car les femmes sont les plus susceptibles de porter le virus dans leur région génitale ».





Une information confirmée par les données de l’American Cancer Society selon lesquelles les taux de diagnostic chez les hommes ont augmenté de 2,8% par an de 2015 à 2019. À noter toutefois que les taux ont également augmenté de 1,3% chez les femmes.





Rappelons que le terme "cancer de la gorge" désigne un cancer qui se développe dans le pharynx ou le larynx. D'un point de vue anatomique, la gorge commence à l'arrière du nez et se termine dans le cou.





Le cancer de la gorge commence le plus souvent dans les cellules pavimenteuses qui tapissent l'intérieur de la muqueuse de la gorge. Le larynx est constitué de cartilage et contient les cordes vocales. Le pharynx comprend le palais mou, situé dans le haut de la bouche, les parois latérales et arrière de la gorge, les amygdales et le dernier tiers de la langue.





Au site "The Guardian", l’acteur américain Michael Douglas avait confié que le sexe oral était à l’origine de son cancer de la gorge.