Décès de jeunes dus à la Covid-19: Les effrayantes révélations du Dr Babacar Niang

Il n’y a plus d’équivoque. Le variant Delta touche les jeunes et est mortel. Il s’en prend aux poumons. Invité du Jury du dimanche, ce 1er août, le Médecin-chef à Suma Assistance a fait des révélations. Les ravages du virus sur cette tranche d’âge font froid au dos. A preuve, il renseigne: «Rien qu'à Suma Assistance, des jeunes de 32-42 ans sont intubés et ventilés. Nous avons eu à les transférer. Il y a un jour, nous en avons perdu sept, trois (3) dans la nuit et quatre (4)dans la journée. Le virus s'attaque aux poumons parce que c'est là où il trouve tout ce qu'il lui faut, de l'oxygène pour vivre et du sang qui amène des nutriments. Donc, il s'installe là ».





Ainsi, le spécialiste des urgences d’indiquer qu’il s’agira de l'y déloger au plus vite. Cependant, soutient Dr Niang, «le délogement qu'on a actuellement et qui est le plus efficace, c'est le système immunitaire. «Il faut qu'on les aide avec des vitamines, et avec de la bonne nourriture. Malheureusement, on ne mange pas quand on est malade. Ce dernier dit ‘´je suis resté trois jours sans manger, rien ne rentrait, même l'eau avait un goût infecté’´. Les médecins sont en train de trouver des bains de bouche pour arriver à leur rendre le goût », rassure-il.