Décret modifiant la loi antitabac : Le ministère de la Santé et l’industrie du tabac au banc des accusés devant l’OMS

Le Sénégal a modifié, par décret, un article de la loi antitabac. Cette modification concerne la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage, la vente et l'usage du tabac. Face à la presse, le coordonnateur régional de l'ONG Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Bamba Sagna, dénonce sans détour la mainmise de l’industrie du tabac. « Nous savons que l’industrie du tabac est impliquée » et n’exclut pas de saisir l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Nous avons rédigé un communiqué pour dénoncer la forme, parce qu’ils ont pris un décret sans impliquer tous les acteurs, notamment la société civile et les autres acteurs étatiques. Nous avons saisi l’OMS », dit-il.









Et de se désoler du fait que le ministère de la Santé et de l’Action sociale s’est précipité dans cette affaire avant de refuser de manière catégorique de leur donner l’exposé des motifs qui accompagne le texte. « On nous dit que nous ne pouvons pas l’avoir. Ni l’OMS ni personne n’a à sa disposition ce texte. C’est une ingérence de l’industrie du tabac », fulmine-t-il.





Suffisant pour en déduire : « Si on nous cache des informations, cela veut dire que c’est un texte qui fait la promotion des produits de l’industrie du tabac et c’est elle-même qui est derrière. Nous avions des informations que l’industrie du tabac met une pression sur le gouvernement pour prendre une décision. »