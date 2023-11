Dengue : les populations appelées à redoubler de vigilance

Cinquante-sept cas de dengue ont été enregistrés entre août et octobre derniers au niveau du district sanitaire de Pikine, polarisant l'arrondissement de Pikine-Dagoudane, avec sept communes sur les douze que compte le département. D'après Walfadjri, ces statistiques ont poussé hier les autorités sanitaires, préfectorales et municipales de Pikine à appeler les populations à redoubler de vigilance.



S'exprimant à l'occasion d'une cérémonie de lancement des activités de lutte anti-vectorielle post-hivernage, après l'alerte lancée par le chef du service national de l'hygiène, Maodo Malick Diop, sur les cas de dengue, le Préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye a recommandé aux populations "de collaborer" avec les agents de l'hygiène durant cette opération qui vise "l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité."



Le choix de la zone pour abriter l'opération n'est pas fortuit. "Il y a des cas de dengue mais aussi des bassins qui favorisent parfois le développement des larves", justifie le Préfet de Pikine.



La dengue est une infection virale causée par la piqûre d'un moustique provenant de la famille des arthropodes.