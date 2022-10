Dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus : Pencum Médina au chevet des femmes et jeunes filles

« Mieux vaut prévenir que guérir » ! Pencum Médina/Convergence Citoyenne pour le Progrès de la Médina (PM/CCPM) est conscient de cet adage. En effet, fidèle à sa tradition d’entraide qui fonde ses valeurs, cette organisation qui œuvre au sein de la commune de Médina (Dakar), a organisé une journée de dépistage gratuite du cancer du sein et du col de l’utérus au profit des femmes et jeunes filles de la localité, en collaboration avec le District sanitaire Dakar Sud et le Penc de Santhiaba. Une journée qui s’est tenue ce samedi 29 octobre 2022, au bayal du Penc de Santhiaba, sis à la Médina rue 17 x 22.



Selon Mme Khary Ndoye, responsable éducation et information pour la santé au district sanitaire Dakar Sud, la journée s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié aux cancers des femmes et jeunes filles dont les initiateurs profitent pour mener des activités de sensibilisation et de dépistage du cancer, notamment celui du sein et du col de l’utérus au sein de la communauté.



Des dépistages et des vaccinations menés en parallèle



La journée a été également une occasion pour mener parallèlement d’autres actions de prévention et de lutte contre certaines maladies au profit des populations. Il s’agit de la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du sein et du col de l’utérus, la vaccination contre la Covid-19, le dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle, entre autres qui, pour elle, font aussi des ravages un peu partout à travers la capitale sénégalaise. C’est pourquoi, des centaines de personnes, notamment des femmes et des jeunes filles de la commune et d’ailleurs, ont fait le déplacement pour bénéficier ces différents services de qualité et gratuitement.



La responsable éducation et information pour la santé au district sanitaire Dakar Sud, qui couvre les communes de Médina, Gueule Tapée-Fass-Colobane et Gorée, a tenu par ailleurs, à remercier la communauté léboue de la Médina, l’Agent porteur de dynamique communautaire (APDC) de Médina, Monsieur Mame Mbaye Ndoye qui, selon elle, a soutenu l’organisation de la journée.



Mme Khary Ndoye a également associé à ces remerciements l’association Pencum Médina qui, signale-t-elle, est venue en appoint pour « mieux sensibiliser » les populations de la commune sur l’importance de se faire dépister afin de connaître son état de santé.



« Le cancer prend de plus en plus de l’ampleur et domine beaucoup de femmes sans autant qu’elles le sachent »



Cette journée de dépistages et de vaccinations a noté aussi la participation active des Badiénou gokh de la localité. Prenant la parole au nom de ses paires, Mme Ndèye Coumba Sarr, présidente des Badiénou gokh de l’association de la Médina, s’est réjouie de l’initiative. Parce que, soutient-elle, « la maladie du cancer prend de plus en plus de l’ampleur au Sénégal et domine beaucoup de femmes sans autant qu’elles le sachent ». D’où l’importance, pour elle, d’organiser ces genres de journées dans les quartiers pour permettre « aux femmes qui ont peur des hôpitaux de venir se faire dépister tranquillement et à moindre coût dans leur localité ».



« La journée a été une réussite totale »



Les délégués de quartier de Médina ne sont pas en reste. Ils se sont déployés dans tout le territoire communal, aux côtés de ces Badiénou gokh, pour faire passer l’information auprès de leurs administrés. Selon leur coordonnateur, Cheikh Tidiane Sakho, cette journée de dépistage a été une réussite totale par rapport au nombre de personnes qui est déjà sur place. « On devait avoir plus de monde que prévu car l’information est bien passée. Mais, à cette heure de la journée (10h-11h), beaucoup de femmes sont dans les marchés ou dans les cuisines », a soutenu le vieux Cheikh Tidiane Sakho. Avant de saluer l’initiative car « il n’y a rien de meilleur que la santé ».



L’objectif : atteindre un taux de 100%



La présidente des femmes de Pencum Médina, Rokhaya Ndoye, pour sa part, a magnifié la tenue de cette campagne de dépistages du cancer du sein et du col de l’utérus dans ce mois d’Octobre Rose en tant que femme et citoyenne sénégalaise « soucieuse du développement de la Médina et des droits des femmes et jeunes filles ».



La jeune femme signale que l’objectif recherché à travers cette journée est d’atteindre un taux de 100%. Lequel est possible, pour elle, si toutes les femmes se mobilisent pour la cause.



« On ne peut que s’en réjouir »



Les populations de la commune de Médina, à leur tour, ont apprécié et salué à sa juste valeur la journée qui, selon elle, n’est pas une première. Madame Ndoubé Diop est une habitante de Médina, précisément à la rue 17x22, venue pour se faire dépister. Interpellée à sa sortie de la salle, la mère de famille a exprimé un sentiment de satisfaction. « A vrai dire, c’est une bonne chose car, ce que tu devrais faire en payant de l’argent, tu l’a obtenu gratuitement et facilement grâce à Dieu. On ne peut que s’en réjouir », a-t-elle confié. Avant d’ajouter qu’elle a bénéficié d’un diagnostic du taux de sucre et celui de sa tension artérielle, et il ne lui reste que le dépistage du cancer.



Madame Ndoubé Diop a ainsi remercié vivement les initiateurs non sans formuler des prières pour qu’ils puissent avoir la force et les moyens de multiplier de telle journée au grand bonheur des femmes.