[Photos] Des sœurs siamoises séparées avec succès à l'hôpital Albert Royer

Les médecins de l’hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar ont séparé avec succès deux sœurs jumelles siamoises de sexe féminin de 11 mois, a appris Seneweb, d’une source médicale. Selon des informations, l’opération qui a duré 3h de temps, a été réalisée par une équipe locale chirurgicale et anesthésiste dirigée par le professeur Gabriel Ngom, par ailleurs chef du service chirurgie, et le professeur Mamadou Mour Traoré, anesthésiste-réanimateur. Les nourrissons étaient liés par le sternum et le foie.











Aujourd’hui, elles se portent bien, nous rassurent nos sources.