Deux mois après avoir banni toute restriction liée au Covid-19, le Danemark revient sur sa décision

Le Danemark adopte des restrictions à la Covid

Après pratiquement deux mois sans restriction liée au coronavirus, le Danemark va resserrer les boulons en raison de la forte augmentation du nombre de cas de Covid-19. C’est ce qu’a annoncé lundi la Première Ministre, Mette Frederiksen. Le Danemark était le premier pays d’Europe à dissoudre la quasi-totalité des règles.





“Le comité compétent a recommandé au gouvernement de reclasser le coronavirus comme une ‘maladie menaçant la société’ et de réintroduire le pass sanitaire. Le gouvernement suivra cette recommandation”, a déclaré la Première Ministre danois, Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse lundi soir.

Nouvelle vague





À la fin de la semaine dernière, les instances sanitaires ont prévenu que les hôpitaux du pays allaient être “surchargés” en raison de la progression du coronavirus. “Mais cela va encore plus vite que prévu”, a déclaré Mette Frederiksen. Lundi, pour le cinquième jour consécutif, plus de 2.000 nouveaux cas ont été signalés au Danemark, un pays de 5,8 millions d’habitants.





En septembre, le gouvernement danois avait décidé, sur la base des chiffres et de la couverture vaccinale, que le coronavirus n’était “plus à un stade critique” pour la société et que des mesures strictes n’étaient donc plus justifiées. Depuis lors, l’accent a été mis sur les tests. En outre, il n’était plus nécessaire de porter un masque ou de garder ses distances où que ce soit dans le pays. Des festivals étaient organisés et même le pass sanitaire, qui n’était déjà plus exigé dans la plupart des endroits, était supprimé pour les grands rassemblements.





Plus tôt qu’ailleurs

Les autorités danoises ont été parmi les premières à introduire le passeport sanitaire. Le laissez-passer a été mis en place dès le mois d’avril afin de permettre la réouverture des entreprises et la relance de l’économie après une période de blocage. Cela a été fait bien plus tôt que dans de nombreux autres pays. Au Danemark, il fallait également montrer un code QR chez le coiffeur, par exemple.