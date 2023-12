Diabète au Sénégal : l’inquiétante alerte

L’absence répétée de médicaments anti-diabétiques dont l’insuline a fait l’objet d’une table ronde, réunissant spécialistes et malades. A cette occasion, Pr Madeleine Sow du ministère de la Santé et de l’Action sociale, reprise par Le Soleil, a révélé que seule l’insuline du type « Levemir » est disponible dans les pharmacies et non la « Lantus ».



Cette situation préoccupe le diabètologue à la retraite Pr Said Norou Diop. « Le Sénégal a besoin d’avoir l’ensemble de ces médicaments parce que chacun représente des spécificités », dit-il avant de justifier : « Le Levemir et la Lantus sont des analogues de l’insuline. Mais, ils ont de grosses différences. »



« Lorsque l’insuline est indisponible, cela rend compliqué le traitement. Le patient peut sombrer dans un coma avec des conséquences sur les reins, les yeux… », renchérit Pr Abdoulaye Lèye, président de la Société sénégalaise d’endocrinologie diabètologie et nutrition (Sosedian).

Prenant la parole, Médoune Teuw, diabétique depuis des années, témoigne qu’il a vécu « un vrai calvaire » lors de son voyage à Saint-Louis. « Je suis allé dans toutes les pharmacies de la ville. Je n’ai pas pu obtenir de l’insuline », narre le malade avant de confier qu’il a fallu qu’un bus Dakar Dem Dikk lui en rapporte de Dakar.



En réponse, Pr Sow annonce la mise en application d’une stratégie conçue en 2019 : « le ministère a promis de relancer la stratégie, qui nous permet d’avoir tous les médicaments au niveau des pharmacies. Cette stratégie sera relancée bientôt et nous permettra d’avoir les médicaments jusqu’au niveau opérationnel. »



La représentante du ministre de la Santé a aussi annoncé que « la gratuité de la prise en charge des malades chroniques dont le diabète est une perspective au niveau de la tutelle ».