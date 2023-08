[Bien-être] Diabète de type 1 et 2 : Quels sont les symptômes ?

On distingue deux types de diabète : le diabète de type 1, qui touche environ 10% des diabétiques, et le diabète de type 2, qui représente plus de 90% des cas. Voici les principaux symptômes associés à cette maladie chronique.



Les symptômes du diabète de type 1



Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas responsables de la production d'insuline. En conséquence, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline. Ce type de diabète est le plus souvent diagnostiqué chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Les symptômes se manifestent généralement rapidement.



1-Une augmentation du besoin d’uriner



Le diabète de type 1 engendre des envies fréquentes d'uriner, de jour comme de nuit. Les urines sont également plus abondantes (polyurie).



2-Une augmentation de la soif



Les urines étant plus fréquentes et abondantes, le corps a besoin de compenser cette perte d'eau. Le sujet peut ainsi ressentir une soif importante.



3-Un amaigrissement rapide



Le diabétique peut également constater une perte de poids rapide, malgré un appétit qui augmente.



4-Une fatigue importante



Autres signes annonciateurs : une fatigue importante, qui s'accompagne généralement de problèmes de vue (vision trouble ou double).



Les symptômes du diabète de type 2



Le diabète de type 2 est principalement causé par une combinaison de résistance à l'insuline, les cellules de l'organisme n'y répondent pas correctement, et sa production par le pancréas est insuffisante. Contrairement au diabète de type 1, cette forme évolue la plupart du temps en silence. Des signes peuvent toutefois vous alerter.



1-Une envie fréquente d’uriner



Le diabète de type 2, le plus fréquent, se traduit également par une augmentation du besoin d'uriner et par une soif intense.



2-Une perte de poids inexpliquée



Souvent diagnostiquée par hasard à la suite d'une prise de sang, cette forme peut aussi entraîner une perte de poids et une fatigue intense.



3-Une lente cicatrisation des plaies



En cas de diabète de type 2, le processus de cicatrisation des plaies a tendance à être plus lent, et peu efficace.



4-Des démangeaisons au niveau des organes génitaux



Le DT2 peut en outre favoriser les démangeaisons et les irritations au niveau des organes génitaux (infections, mycoses, sécheresse vaginale...).