Diabète, infertilité, Tyroïde: Les défis de la prise en charge des maladies endocriniennes

La prise en charge des maladies endocriniennes au Sénégal

Il est noté un manque criard de ressources humaines dans le domaine de la prise en charge des maladies endocriniennes. Dans ce domaine, ceux qui ont suivi la formation dans d'autres pays par leurs propres moyens sont au nombre de cinq (05) selon le professeur Abdoulaye Leye. Le Pr Leye, leur responsable de la formation en endocrinologie à la faculté de médecine d’odontologie et de pharmacie (FMPO) de l’université Cheikh Anta Diop De Dakar (UCAD), s’est exprimé en margé du premier congrès de la Sosedian jumelé aux deuxièmes journées scientifiques d’endocrinologie métabolisme nutrition de Dakar.





Le déficit de spécialiste ne veut pas dire qu’il n y a personne pour s’occuper de ces maladies. Ces pathologies ont toujours existé. La qualification et la compétence sont différentes. La première c’est avoir le titre et le diplôme, la seconde consiste à faire le geste. Par exemple, note le professeur Leye, une sage-femme peut faire un accouchement correct mais n’est pas gynécologue. L’idéal serait de faire en sorte qu'on ait des spécialistes capables d'assurer une prise en charge globale dit-il.





Pour ce qui est du plateau médical, il faut en endocrinologie des explorations biologiques et d’imageries, mais elles coûtent relativement chères. Tout ça fait que les traitements qui ne sont pas toujours disponibles peuvent poser problème et coûter très chers. « On fait avec les moyens du bord et on continue le plaidoyer pour espérer avoir mieux. Pour les soins il faut améliorer tout le système et renforcer la formation. Il y a aussi le défi de la recherche qui nous permet, entre autres, d'avoir nos propres recommandations. Les derniers défis sont ceux de la formation. Il faut de la main d'œuvre bien formée qualifiée pour prétendre à de bons soins. On ne désespère pas mais actuellement on n'a aucun soutien étatique. Il y a quelques bourses données à quelques étudiants, au moins 40, de nationalités différentes » renseigne le professeur.