[Focus] Diagnostic exhaustif des 1 000 premiers jours de l'enfant

Les 1 000 premiers jours de l'enfant sont capitaux, mais surtout décisifs pour sa santé. Ils vont de la conception à l’âge de 2 ans. De la conception à la naissance, il y a 270 jours. La première année est de 365 jours, idem pour la deuxième. Ceci donne un total de 1 000 jours. Durant ces 1 000 jours, toute intervention réussie aura impacté sur l’avenir de l’enfant, d'où le thème de la semaine de l'enfant.



D'ailleurs, pour parler comme Massamba Fall, chef de la Cellule promotion et partenariat de la Direction de la Santé de la mère et de l'enfant (DSME) qui cite le professeur Galaye Sall, "des différentes nuisances qui font que l’enfant développe le cancer une fois grand, se passent pendant les 1 000 premiers jours". Monsieur Fall note que certaines carences durant les 1 000 premiers jours se payent cash, même quand on devient milliardaire. Pire, cela se poursuit durant toute la vie.

Il faut noter que d'après l'enquête de démographie et de santé (EDS-2003), la mortalité néonatale a augmenté de 1 à 2 points. Des chiffres qui interpellent tout le monde. Les 1 000 premiers jours sont une fenêtre d’opportunités. C’est pourquoi l’OMS a développé ce concept pour attirer l’attention des parents, de tous les soignants et prestataires où on doit prendre en charge l’enfant, pour qu’ils fassent attention durant cette période.

"C’est une fenêtre d’opportunités, mais aussi de grande vulnérabilité. Il faut donner à l’enfant un bon départ pour qu’il puisse atteindre, à l’âge adulte, le plein potentiel", a expliqué Ismaila Diop Ndiaye, assistant technique à la DSME en développement intégré de la petite enfance.

Les cinq composantes capitales

Aujourd’hui, il est prouvé scientifiquement avec les apports des neurosciences, que tout se joue dans les 1 000 premiers jours. Avec les neurosciences affectives et cognitives, aujourd’hui, on connaît beaucoup de choses que l’on ne connaissait pas au XIXe siècle sur le cerveau. "Le cerveau est très malléable. L’enfant qui arrive au monde a 20 % d’innés et 80 % d’acquis. Il faut qu'on lui donne tout le paquet qui prend en charge une bonne nutrition, une bonne santé (qui n’est pas seulement l’absence de maladies, mais le bien-être, une nutrition adéquate, sûreté et sécurité, soins répondant aux besoins). À travers ces cinq composantes, on doit offrir au couple mère-enfant des soins de qualité », a expliqué Ismaila Diop Ndiaye, assistant technique à la DSME en développement intégré de la petite enfance.

Pour se conformer à cette demande, le Paquet intégré de soins attentifs est un programme important du ministère de la Santé. Il est porté par la Direction de la Santé de la mère et de l'enfant, dans le cadre de la multisectorialité. Cela concerne, entre autres, le Conseil national du développement de la nutrition, l’Agence nationale de la Case des tout-petits, le ministère de la Jeunesse et les autres ministères sectoriels comme l’Éducation nationale. Du moins, selon Ismaila Diop Ndiaye.

Ce programme, qu'il juge intéressant, est en train d'être mis en œuvre par la Direction de la Santé de la mère et de l'enfant. "Après les orientations qui ont été faites au Gabon, le Sénégal a élaboré un guide méthodologique et une fiche action pour la mise en œuvre de ce programme", dit-il. Il précise qu'à 4 mois déjà, le fœtus commence à distinguer certains goûts. Il commence à entendre, il consomme tout ce que sa maman consomme, d’où la nécessité de faire attention à l’alimentation et à la nutrition. Pas d’alcool ni drogue et tout ce qui pollue l’enfant".

Le stress, l'autre chose à éviter pour le couple mère-enfant

Une chose importante à éviter est le stress, selon le spécialiste en développement intégré de l'enfant. Il appelle, par ailleurs, les hommes à faire plus d’efforts durant cette période cruciale. "Il faut être plus proche des femmes pour les aider en cette période délicate, car l’enfant a besoin des deux parents. Le couple mère-enfant symbolise l’attachement".

"Souvent, les parents ne connaissent pas les jouets adaptés à leurs enfants. A chaque âge, il y a le jouet qu’il faut. Il faut apprendre à connaitre ses enfants. Crier, donner des ordres, alors qu’aujourd’hui, nous sommes dans un monde où les enfants ont besoin d'une communication non violente pour pouvoir les prendre en charge correctement. Il y a beaucoup de choses qui dorment chez l’enfant et c’est ce que l’on appelle les potentialités", ajoute Ismaila Diop Ndiaye.

A l'en croire, parfois, c’est l’environnement qui pose problème ou qui ne le comprend pas par rapport à l’éveil et la stimulation, et il faut communiquer avec l’enfant pour prendre en charge tous ses besoins. "Un parent doit pouvoir comprendre les signes d’alerte de l’enfant. Il y a beaucoup de choses que ceux qui deviennent parents ne connaissent pas par rapport à l’enfant. Par rapport aux soins répondant aux besoins, nous avons beaucoup de choses à faire pour améliorer la gestion de nos enfants. Les parents n’écoutent pas leur enfant ; il n’a pas droit à la parole".

Côté nutrition, quelle alimentation pour bébé et maman

Le professeur Ndèye Ramatoulaye Diagne Guèye est la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie. Pour elle, les 1 000 premiers jours de l'enfant sont une fenêtre d'opportunités pour la maman d'abord, qui doit avoir une nutrition optimale pour que la croissance de l'enfant se fasse normalement. Cette nutrition doit se poursuivre à la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans.





"L'enfant né avec ses organes, mais la croissance du cerveau, par exemple, se fera jusqu'à 4 ans. Il faut profiter de cette période pour lui apporter tous les nutriments dont il a besoin. Ainsi, on a fait un adulte en bonne santé, un bon citoyen", dit-elle.





D'après elle, ne pas respecter cette alimentation optimale peut engendrer des déficits cognitifs. "Les Oméga 3 sont nécessaires, par exemple, pour la croissance du cerveau que pour celle de la rétine. On pense donc vision en sachant que c'est un organe utile pour l'interaction avec l'environnement de l'enfant".





Il faut noter que comme équivalent, il y a le poisson, les protéines animales, les aliments riches en fer, en zinc et les micronutriments dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. "Tout déficit pendant la conception, la grossesse, l'accouchement et jusqu'à 2 ans, peut avoir un impact négatif sur le développement ultérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs le cas de ce qu'on appelle les maladies métaboliques qui surviennent, d'une obésité ou d'autres types de maladie qu'on peut rencontrer plus tard.

La femme enceinte doit avoir une nutrition optimale et au mieux même avant de tomber enceinte. Les anomalies du déficit de fermeture du tube neural peuvent être engendrées chez elle par un déficit d'acide folique. C'est important d'avoir une bonne alimentation chez la femme enceinte, mais aussi chez le nouveau-né. "Les femmes enceintes aiment le ‘’dibi’’ (viande grillée) mais le poisson est un aliment à privilégier".

Le lait maternel, une alimentation complète jusqu’à 6 mois

Le lait maternel est le meilleur lait pour la nutrition de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois de façon exclusive et la poursuite de ce lait avec l'introduction d'une diversification alimentaire jusqu'à l'âge de 2 ans, voire plus. Le Pr. Diagne renseigne que des données scientifiques ont pu montrer que cet allaitement maternel poursuivi jusqu'à 2 ans et plus peut permettre de réduire de manière significative la mortalité dans la tranche pédiatrique. Ces constituants sont suffisants pour la croissance de l'enfant et pour le développement cognitif de l'enfant. Il n'est pas cher et est accessible et favorise en plus la connexion entre le couple mère-enfant.

Après les 6 mois, il faut passer à la diversification alimentaire, avec l'introduction des protéines animales, végétales progressivement jusqu' à l'âge de 2 ans. À partir d’un an, il peut être nourri de ce qui est préparé par la grande famille en tenant compte de ses besoins qui vont changer progressivement, toujours selon la spécialiste. "Et jusqu'à 2 ans et demi, il faut continuer le lait maternel. Il n'y a pas d'urgence à sevrer un enfant", insiste la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie.

La vaccination, un impératif

Revenant sur les résultats de l'enquête démographique de santé à travers la surveillance épidémiologique, elle avertit : "Certaines maladies commencent à réapparaître. Il s'agit de la rougeole, de la méningite avec le germe l'Haemophilus."