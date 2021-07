Diouf Sarr sur les rumeurs de rupture d'oxygène : "Nous avons un stock de plus de 100 mille m3 et avons commandé 35 centrales"

Le système sanitaire sénégalais serait au bord de l'asphyxie avec cette 3e vague de Covid-19, selon les rumeurs qui font état d'une rupture d'oxygène dans les centres de traitement des épidémies (Cte). Des informations battues en brèche par le ministère de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Invité de l'émission "Objection" de ce dimanche sur Sud Fm, Diouf Sarr est formel: "il n'y a jamais eu de rupture d'oxygène au Sénégal depuis le début de la pandémie".





"Je crois qu'il est important d'être dans une approche pédagogique et dire aux Sénégalais de manière claire ce qui se passe. Dés le début de la pandémie, nous nous sommes inscrits dans une perspective de doter les Cte de centrales d'oxygène, un mécanisme de production d'oxygène au niveau même de la structure", confie-t-il. Cela s'explique, selon lui par le fait que, "le besoin en oxygène pour cette pandémie est très important".





"Dans une pathologie normale on peut avoir besoin en moyenne jusqu'à 6 litres d'oxygène par minute. Mais dans le cadre de la Covid-19, il y a des cas qui vont jusqu'à 25 litres d'oxygène par minute. La consommation en oxygène est très importante", souligne-t-il. Ainsi, ajoute le Ministre, "on s'est dit que l'objectif c'est de faire en sorte que tous les Cte soient dotés de centrale à oxygène, et tous les hôpitaux du pays sont dotés de centrale d'oxygène. 25 centre de santé sont dotés de centrale d'oxygène".





Mieux et pour couper court aux rumeurs qui ne cessent d'enfler dans les réseaux sociaux, "en plus pour parer à toute éventualité, on contractualise avec des structures qui produisent de l'oxygène pour les stocker afin de venir éventuellement en secours en cas de besoin".





"Présentement, au moment où je bous parle, en plus de la production endogène aux structures, nous avons un stock de plus de 100 mille m3 d'oxygène qui sont aujourd'hui disponibles, capables de venir en secours de manière permanente aux Cte", déclare Diouf Sarr qui avoue tout de même qu'il "peut y avoir un déficit de lits dans quelques structures, des difficultés dans la régulation, des incompréhensions".