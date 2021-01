Dr Mamadou Ndiaye : «Nous n’avons pas encore rencontré de mutant, à ce jour»

Les nouveaux variants anglais et sud-africain de la Covid-19 inquiètent à travers le monde, du fait de leur supposée dangerosité et contagiosité beaucoup plus élevée.Au Sénégal aucun signe d’un nouveau variant n’est à signaler, à ce jour, d’après le Dr Mamadou Ndiaye. Mais, s’empresse-t-il de préciser sur le plateau de l’émission «Objection» de Sud Fm, «il n’est pas exclu que cela apparaisse».«D’après les dernières données que nous avons reçues de nos différents laboratoires, nous n’avons pas encore rencontré de mutant, à ce jour. Mais ce n’est pas exclu que cela apparaisse un jour, parce que cela fait partie du suivi d’une épidémie», renseigne-t-il.Raison pour laquelle, poursuit le directeur national de la Prévention, «il faut toujours avoir l’œil sur le virus, pour savoir si on a toujours affaire au même ennemi.Surtout que quand il mute, il peut être un peu plus dangereux, comme on le voit actuellement. Jusqu’à présent au Sénégal, nous avons la même souche».