Efficacité Artemisia : Les réserves du Pr. Moussa Seydi

Annoncée comme un remède efficace contre le covid-19, la boisson Covid Organics à base d’Artemisia annua fait polémique. Certains scientifiques estiment que cette plante peut combattre le coronavirus. Mais pour le moment, rien ne prouve son efficacité, d’après le professeur Moussa Seydi.





« A Madagascar, ils ont vu que c’est efficace donc c’est normal qu’il continue de l’utiliser. Mais actuellement là où nous en sommes, on ne peut pas se baser uniquement sur les résultats des autres. Moi, en tant que médecin, je ne l’utiliserai pas. En tant que chercheur, il faut que le médicament puisse agir au niveau du laboratoire, mais également que ce médicament puisse agir aussi chez l’être humain avant que je ne puisse prendre de décision. C’est ce que j’ai fait avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine.





Avant de poursuivre : « En laboratoire, on sait depuis longtemps, que ça agit sur des virus. Les Chinois l’avaient démontré d’ailleurs. On sait que ça peut agir chez l’être humain à partir d’une étude préliminaire avec toutes ces imperfections. Mais là (avec l’Artemisia), je n’ai pas tous les éléments. Je ne peux pas l’utiliser comme ça. Il me faut une étude, avec des tests réalisés sur des êtres humains », explique-t-il sur Iradio.