[Bien-être] Ejaculation précoce : une thérapie choc qui prolonge la durée des rapports sexuels

Le sexe agrémente le couple. La libido est une prédisposition psychique incitant à s'engager dans une relation sexuelle. Plus simplement, la libido correspond au désir sexuel. Chaque corps est unique. Certaines femmes ont un fort désir sexuel, de façon naturelle. Pour d’autres, cela dure sur une certaine période de la vie (la quarantaine, pour beaucoup). Dans les deux cas, le partenaire doit être en mesure de satisfaire ce désir de sa conjointe. En effet, les plaintes sexuelles les plus fréquentes sont les problèmes d’érection, l’éjaculation précoce. Cette défaillance est souvent source de tensions dans la vie de couple selon les spécialistes. Elle peut être liée à plusieurs facteurs. L'éjaculation précoce est une éjaculation qui survient trop tôt, en général avant ou peu de temps après la pénétration. Les causes les plus probables sont l'anxiété. On cite aussi des facteurs psychologiques ou une sensibilité particulière du pénis. L’éjaculation précoce n’est pas une fatalité. C’est un problème qui touche de nombreux hommes. Il les fait non seulement souffrir, mais il peut aussi provoquer de graves tensions dans leur couple, pouvant mener parfois jusqu’à des séparations.



Les causes de ce problème sont variées. Et, quelles qu’en soient les causes, la bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible de soigner l’éjaculation précoce grâce à tout un panel de solutions. 49% des hommes concernés n’ont jamais parlé avec leur partenaire de leur éjaculation précoce. La communication au sein d'un couple est essentielle pour résoudre un trouble d'ordre sexuel. Discuter de votre éjaculation prématurée avec votre partenaire permettra de rendre le sujet moins tabou et de trouver des solutions ensemble. De plus, votre anxiété se verra diminuée grâce à une bonne communication avec votre partenaire.





Comment traiter une éjaculation précoce ?







Il existe un plan en plusieurs étapes pour soigner l’éjaculation précoce. Il permet de traiter progressivement tous les aspects (physiques, psychiques, comportementaux) de ce trouble de la sexualité à la clinique E-Santé. Les étapes pour se débarrasser des éjaculations précoces sont les suivantes : En parler à un professionnel de santé suivre une thérapie comportementale, apprendre à maîtriser son éjaculation, apprendre à mieux respirer, privilégier certaines positions sexuelles, diminuer la sensibilité du pénis



Consulter un médecin



Comme avec chaque problème de santé, il faut voir un spécialiste. La première étape pour vous soigner consiste donc à parler de votre problème à un spécialiste. Qu’il s’agit du médecin traitant si vous osez vous confier à lui. Si besoin, celui-ci pourrait vous rediriger vers certains spécialistes mieux à même de vous aider. Il pourrait s’agir par exemple d’un psychologue, d’un sexologue ou d’un urologue, tous capables de soigner l’éjaculation précoce.





Si l’idée d’en parler à votre médecin traitant vous gêne pour une raison ou une autre, sachez que les psychologues peuvent aider à soigner l’éjaculation précoce, si elle est d'ordre psychologique.