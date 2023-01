Élimination de toxines, réduction des risques de diabète… : Mille et une raisons de dormir nu durant la nuit

Les bienfaits de dormir nu

La nudité n’est pas chantée par les philosophes, ni par les stars du cinéma. L’écrivain Michel Tournier considère que la nudité est pire que l’indécent. Cette considération n’a pas plus de sens et de pertinence sous d’autres angles, de nos jours. Elle est l’expression du corps qui procure des bienfaits.





La nudité s’affranchit de l’indécence, de l’inconvenance lorsqu’on est à l’intérieur de sa chambre. Et, lorsqu’on est allongé sur son lit. À cet instant, l’absence d’habit revêt au corps humain d’autres bienfaits. L’absence d’habit régule la température corporelle et empêche par la même occasion l’étouffement des tissus sous l’effet de la chaleur. De ce fait, le corps va puiser dans la graisse pour brûler des calories.





Réduire le risque de diabète





L’élimination des calories ou du moins leur diminution réduirait les risques de développer un diabète. Plusieurs études ont démontré ce lien. En effet dormir nu dans un cadre avec une température basse améliore la sensibilité à l’insuline. Lorsque le cerveau est au repos durant le sommeil, le système élimine facilement les toxines néfastes pour la santé.





Ralentir le vieillissement de la peau





Un corps dénudé respire mieux catalysant du coup le renouvellement des cellules. Ce processus a des effets induits sur le vieillissement de la peau. Un corps sans pyjama se débarrasse mieux des toxines et de l’excès de sébum que celui qui est enveloppé. Faudrait-il le rappeler, c’est durant la nuit que la synthèse de la mélatonine (hormone du sommeil) est optimisée. La mélatonine est un régulateur des rythmes biologiques et aide à la régénération cellulaire. D’après le docteur Patrick Lemoine, psychiatre expert du sommeil, dormir dans le plus ‘’simple appareil’’ favoriserait l’équilibre de kératine dans le corps.





Un remède contre les infections





La nuit, c’est l’occasion de libérer les parties intimes enserrées durant une bonne partie de la journée. L’aération de ces parties du corps durant la nuit inhibe la multiplication des bactéries qui ont tendance à se concentrer sous certaines conditions de température.





Se débarrasser des caleçons ou boxers durant la nuit, met le sujet à l’abri de la propagation de bactéries. Autrement dit, dormir avec des habits augmenterait le risque de mycoses, en particulier chez les femmes, en raison d’une importante transpiration au niveau des parties intimes. En définitive, l’absence de vêtement ou de sous-vêtement réduirait les risques d’infections dans les zones précitées.





L’éveil de tous les sens, une bonne qualité du sperme