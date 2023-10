Éliminer le paludisme en 2030 : Comment le Sénégal compte-t-il rattraper les points perdus

L'État du Sénégal réaffirme son objectif d’aller vers l’élimination du paludisme à l’horizon 2030. Dans ce dessein, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) veut réduire la transmission, protéger les personnes les plus vulnérables, renforcer la surveillance épidémiologique, mais aussi éliminer cette maladie, malgré les contraintes notées dans le sud du pays, selon le coordonnateur du PNLP





En effet, chaque année, il y a une zone qui est encore dans le rouge, a expliqué le docteur Doudou Sène. « Avec ce nouveau projet PMI Evolve, nous allons intensifier les efforts dans la lutte antivectorielle pour l’atteinte des objectifs du programme. En effet, la lutte antivectorielle constitue une intervention prioritaire à haut impact», a dit le Dr Sène.





"Il s’agira de renforcer la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA), la formation des agents, la surveillance entomologique à base communautaire, la mise en œuvre de stratégies innovantes et la distribution de MILDA aux talibés où nous avons démarré récemment dans la région de Kaolack".





Il est essentiel de souligner que la lutte contre le paludisme est continue et nécessite une détermination sans failles de toutes les parties prenantes.





En effet, l’USAID a attribué le contrat de prévention du paludisme par la lutte antivectorielle appelé PMI Evolve. Au Sénégal, le projet PMI Evolve accompagne le Programme national de lutte contre le paludisme dans la mise en œuvre de la distribution en routine des moustiquaires imprégnées d’insecticide.





"Nous continuerons à améliorer et à apporter l’appui nécessaire pour renforcer nos acquis communs et atteindre nos objectifs d’élimination du paludisme au Sénégal à l’horizon 2030", a expliqué Naura Madrigal au nom de sa structure.