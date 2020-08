En Chine, un village bouclé à cause de la peste

La peste bubonique provoque des plaies et pustules, appelées bubons, sur la peau des victimes.

Un petit village situé en Mongolie-Intérieure est mis en isolement après l'apparition d'un cas de peste bubonique et la mort d'un de ses habitants.Le décès a été rapporté aux autorités de la ville de Baotou le 2 août et la cause du décès a été rapidement confirmée. Le rapport ne précise pas comment le patient a contracté la maladie. Le bouclage du village a été décidé afin de préserver le reste de la région d'une épidémie mortelle.La peste bubonique est la forme la plus commune de peste. Elle est causée par une bactérie transmise aux êtres humains par des morsures de puces ou de rats infectés. Si le diagnostic est posé rapidement, la maladie se traite aisément avec des antibiotiques. Mais en cas de non-prise en charge, le décès peut survenir dans les vingt-quatre heures suivant la contamination.Il n'y a plus d'épidémie de peste en Europe, mais l'OMS a observé une résurgence de cas –1.000 à 2.000 par an– qui l'a conduite à catégoriser la maladie comme «ré-émergente». Ces chiffres pourraient être sous-estimés selon CNN, qui affirme qu'une partie des cas de peste n'est pas toujours signalée aux autorités.Des données de 2016 révèlent qu'il est possible d'attraper la peste sur presque tous les continents, avec des endroits plus à risque que d'autres, comme certaines zones du sud-ouest de l'Afrique, du Brésil, du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Chine. Les États-Unis décomptent une douzaine de cas par an, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Cas parfois fatals: en 2015, deux personnes en sont mortes dans le Colorado.