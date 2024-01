Épidémie de rougeole : 7 cas signalés dans la région de Kaolack

L’épidémie de rougeole qui sévit au Sénégal n’épargne pas le département de Kaolack où sept cas ont été signalés. C’est ce que révèle le médecin-chef du district éponyme, ce mardi, en marge d’un atelier à l’intention de la presse locale sur le nouveau calendrier vaccinal.





Sept cas de rougeole ont été, en effet, diagnostiqués dans la commune de Kaolack et plus de 6 000 enfants ont été vaccinés. L’annonce est du médecin-chef du district sanitaire de Kasnack, docteur Niène Seck, en marge d’un atelier formation des journalistes sur le nouveau calendrier vaccinal.





« Nous avons eu à faire une riposte vaccinale dans cinq postes de santé de la commune de Kaolack et de Kahone, la semaine passée. C’est ce qui nous a permis de vacciner plus de 6 000 enfants âgés de 6 à 59 mois, pour permettre d’endiguer l’épidémie. Car on sait que c’est une maladie contagieuse qui peut causer des mortalités et des complications chez les victimes", a informé le praticien qui s’exprimait en marge d’un atelier de renforcement de capacités des journalistes et autres acteurs du secteur sur le calendrier vaccinal.





Selon le Dr Seck, «la vaccination est une intervention de santé publique mise en place depuis 1979 et qui a permis d’avoir des résultats importants en matière de lutte contre les maladies évitables pour la population. C’est pour ça que nous avons jugé utile d’orienter les acteurs des médias par rapport au nouveau calendrier vaccinal afin de leur faciliter la communication dans leurs activités professionnelles», dit-il.