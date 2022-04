Equipements sanitaires : Des scanners de 32 barrettes réceptionnés à Kolda et à Ziguinchor

Arrivée de scanners de 32 barrettes à Kolda et Ziguinchor

Les régions de Kolda et de Ziguinchor ont réceptionné des scanners de 32 barrettes. L’annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. ‘’De 32 barrettes chacun, les scanners de Kolda et de Ziguinchor sont bien arrivés ce week-end dans les régions’’.





Ces appareils, a-t-il précisé, ‘’sont en cours d’installation dans les services de radiologie devant les abriter, pour le plus grand soulagement des populations, mais aussi du corps médical qui devait souvent faire face aux évacuations des patients’’, a-t-il ajouté.





Le ministre souligne que le coût global des deux scanners est de plus de 300 millions de francs Cfa.





Selon les informations du quotidien ‘’Libération’’, ces deux scanners entrent dans le cadre du programme de relèvement des plateaux techniques des hôpitaux du département d’Abdoulaye Diouf Sarr.