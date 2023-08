Établissements publics de santé: les agents contractuels menacent d'envahir la rue

Le collectif des Agents contractuels des établissements publics de santé du Sénégal a fait face à la presse le samedi 26 août 2023. Ces agents qui se sentent discriminés n'excluent pas d'envahir les rues si leurs doléances ne sont pas prises en compte par le gouvernement. En effet, dans le cadre de la révision du système de rémunération dans la fonction publique du Sénégal, l'Etat du Sénégal a procédé à des augmentations. Mais selon les agents contractuels, cela n'a servi qu'à creuser davantage les inégalités déjà décriées dans le traitement salarial au détriment des autres statuts notamment celui des établissements publics de santé régis par la loi 98.12 portant réforme hospitalière.





Il faut noter que la signature du protocole d'accord du 10 Mai 2022 entre le gouvernement du Sénégal et les organisations syndicales du secteur de la santé "devait marquer le point de rupture de toutes les injustices constatées malheureusement, il a été le point de départ d'une nouvelle forme d'exclusion de la majeure partie des travailleurs du secteur de la santé que sont les contractuels des EPS" a expliqué Abdou Ba qui a porté leur parole.





Pour en revenir au protocole d'accord, il stipule en son article qu'il est octroyé une indemnité de logement de 100.000 F CFA aux agents cadres de la santé publique et l'action sociale et l'article 2 parle d'une augmentation de 25.000frs sur la prime de risque octroyée aux agents du secteur public de santé.