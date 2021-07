État des lieux de l'oxygène dans les CTE : 240.000m3 commandés, 96.267m3 livrés, 143.732m3 stockés

À la suite d’une information livrée accusant des cliniques privées, d’avoir dépouillé les Centres de Traitement des Epidémies (CTE) de leurs équipements, DakarTimes a envoyé une équipe dans 10 CTE à Dakar : CHU Abass Ndao, de Dalal Jamm, de CHN Pikine, d’Hôpital Fann, de HEAR, d’Hôpital de Diamniadio, de l’hôpital Le Dantec, de l’Hôpital Principal, d’Hôpital HOGIP et de Samu National. Contrairement à ces allégations, nous avons trouvé tout le dispositif technique sur place entretenu par un personnel médical très engagé. La baisse drastique des cas de Covid-19 à Dakar, avait créé un vide dans les CTE restés opérationnel malgré tout. 17 Centrales d’oxygène installées à Dakar et 35 dans le reste du pays











Salle de réanimation et d’urgence





Une enquête de terrain dans les Centre de Traitement des Epidémies (CTE) nous a permis d’avoir des informations exclusives et certifiées sur l’état des lieux des équipements déployés mais aussi et surtout sur la quantité d’oxygène livrée, payée et à livrer et le stock disponible.





Nous avons visité le dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 (nous avons les images), pour vérifier les informations distillées dans la presse parlant de la fermeture des CTE à Dakar. En vérité, les CTE ont été ouverts pour accueillir les malades. Et, la réduction des cas lors des mois précédents avait ralenti les activités dans les CTE pourtant restés ouverts.





Lorsque le Sénégal s’était retrouvé avec 03 cas de Covid sur toute l’étendue du territoire, il était évident de remarquer un silence dans les CTE. Car, la maladie avait beaucoup reculé. En plus, beaucoup de sénégalais ne voulaient plus fréquenter ni les hôpitaux encore moins les CTE. Malgré cela, les techniciens de la santé, le Ministère et les Directions avaient maintenu le dispositif d’alerte et d’invention en action.





Une visite de terrain nous a permis de remarquer la disponibilité des équipements dans les CTE à Dakar avec des centrales d’oxygène et des salles de réanimation. Les insinuations faites sur une supposée disparition des équipements dans les CTE comme écrit par Madiambal Diagne n’ont pas été confirmées par les faits remarqués sur le terrain. En plus, les vigiles recrutés pour assurer la sécurité des équipements dans les CTE nous ont confirmé la permanence du service public de santé dans les CTE depuis leur ouverture malgré la baisse des cas lors des mois passés. Nous avons trouvé un personnel de santé motivé mais très préoccupé par la situation de la 3e vague.





LA SITUATION DE L’OXYGENE DANS LES CTE









La situation des livraisons d’oxygène à la date du 23 Juillet 2021 s’établit comme suit : le fournisseur «MoléculesGas MDS » a livré à l’Hôpital Fann 70.731m3, Hôpital Dalal Jamm 3.840m3 pour un total estimé à 74.571m3 livrés suivi d’un stock évalué à 45.429m3 et il reste devoir à l’Etat 120.000m3 payés et à livrer.





Le fournisseur «Air liquide » a livré à Hogip 13.973,5m3, au Centre de Santé de Toscana Touba 1.911,0m3, à l’Hôpital de Saint-Louis 735m3, à l’Hôpital d’Enfants de Diamniadio 690m3, à l’Hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba 240m3, Hôpital Dala Jamm 4.147,0m3 pour un total de 21.696,5m3. Déjà, 120.000m3 d’oxygène sont payés et seront livrés.





Chaque hôpital dispose d’une centrale de production d’oxygène. Ensuite, sur une commande de 240.000m3 d’oxygène, 96.267m3 sont déjà livrés dans les CTE et il reste un stock estimé à 143.732m3.





Décidés à collaborer avec l’équipe de DakarTimes dans le cadre de notre enquête, des chefs des CTE nous ont livrés toutes les informations sur les équipements installés sur les lieux. Nous vous livrons la liste de tous les équipements que l’on a trouvés sur place dans les CTE dakarois. Cette information contredit les accusations portées contre les cliniques privées accusées à tort d’avoir spolié le matériel dans les CTE. Toutes ces informations sont étayées par des images photos et vidéos prises dans les CTE. Par respect au secret professionnel et à l’intimité des malades, nous avons décidé de ne pas les publier.









Centrale de production d’oxygène installé dans les hôpitaux et centre de santé.









Liste des équipements acquis et livrés au niveau des hôpitaux (CTE)









Domaines Désignation Quantité Imagerie médicale scanners acquis et installés dans les hôpitaux 8 IRM installés à Fann et Dalal Jamm 2 tables radiologie numériques

12 appareils de mammographie

2 Réanimation Respirateur de réanimation 151 Moniteur de surveillance 91 Pousse seringue

60 Hospitalisation Lits d’hospitalisation 629 Dialyse Générateur de dialyse mobile 20 Endoscopie Diverse colonne d’endoscope 34 Cardiologie Salle angiographie 1 (Fann) Oxygène Troisième ligne de production d’oxygène 17 Bouteilles d’oxygène

240 000 m3 Centrale de production d’oxygène 35 (livraison prévue en aout) Logistique Ambulance médicalisée 20















Salle de réanimation de l’hôpital général de Grand Yoff

























Répartition des équipements au niveau des CTE de Dakar





CH ABASS NDAO





DESIGNATIONS QUANTITES Colposcope 1 Incinérateur banaliseur

Colonne endoscopie haute et basse 1 Lits de réa 8 Pousse seringue 4 Aspirateur de mucosité 5 Respirateur de réa 5 Boite laryngoscope 3 Masque a haute concentration 2 Débitmètre humidificateur 5 Lunette a oxygéné adulte 20 Lunette a oxygène enfant 20 Canule de guedel 5 Saturomètre 5 Tensiomètre 3 Appareil ECG 1 Moniteur de surveillance 2





HOPITAL DALAL JAMM

DESIGNATIONS

QUANTITE Lits d’hospitalisations 89 Lits hospitalisation électriques 44 Lits de Réanimation 110 Soupape de Respirateur 1 Microscope optique avec sortie d’image 1 Fibroscopie Anesthésique 1 Colposcope 1 Microscope Optique 2 Moniteur multiparamétrique 7 Débitmètre 10 Centrale de production d’oxygène de SHELTER 1 Tensiomètre 2 GROUPE ELECTROGENE 1 Ordinateur portable 2 Appareil ECG 12 pistes avec chariot 2 Frigo clim Armoire 1 Banaliseur de déchets 1 RESPIRATEUR 5 Pousse seringue 1 Morgue 5 Appareil de coloration de gram 1 Hotte de sécurité microbiologie de classe A2 1 Maldi Tof spectrométrie de Masse 1 Cymomètre en flux 8 couleurs 1 Appareil IRM 1 Scanner 64 barrettes 1 Automate de groupage sanguin sur carte gel 1 Appareil de radiographie mobile 1 Automate de numération + système étaleur colorateur de lames + système de lecture automatisé 1 UTA 5 Unité de radio numérique mobile 1 CPAP DE BOUSIGNATE 3 Masque a haute concentration 50 Lunette a oxygène 8 Saturomètre 10 Automate de traitement de tissus sous vide 01 Microtome rotatif manuel 01 Table de microscopie avec placard 01 Station d’eurobage (distribution+ plaque réfrigérante) 01 Bain marie pour coupe paraffiné 01 Automate de coloration 01 Equipement de dialyse individuel 2









CHN PIKINE









DESIGNATION QUANTITE Moniteur multiparamétrique 1 Incinérateur banaliseur 1 Colonne cœlioscopie hystéroscopie 1 Colposcopie 1 Fauteuil dentaire complet 1 Centrale de production d’oxygène de SHELTER 1 Automate identification et antibiogramme 1 Respirateur de réanimation 5 Respirateur de transport 2 Automate de coagulation 1





HOPITAL FANN

DESIGNATIONS

QUANTITE Lit de réanimation 38 Lit d’hospitalisation 23 Moniteur de surveillance 7 Fibroscopie bronchique 1 Fibroscopie Anesthésique 1 Microscope opératoire 1 Spiromètre 1 Colonne endoscopie Neurochirurgie 1 Respirateur de réanimation 21 UTA 3 Potence 10 Respirateur de transport 7 Appareil de séquençage NGS 1 Automate de coagulation+ agrégat plaquettaire 1 Appareil ECG 2 Concentrateur d’oxygène 16 Appareil ionogramme 1 Défibrillateur 2 Respirateur d’anesthésie 1 Scanner 16 barrettes 2 Lits électrique 2 Appareil IRM 1 Oxymètre de pouls 23 Aspirateur de mucosité 14 Automate d hematologie1 1 Débitmètre a oxygène 15 Laryngoscope 30 Centrale de production d’oxygène shelter 5 Chariot de soins 1 Chariot brancard 2 Chariot d’urgence MAVO 2 Tensiomètre 2 Chaise visiteur 5 Glucomètre 2 Amplificateur de brillance 1 Appareil EA potentiel évoqué auditif 1 Vidéo laryngoscope 1 Electromyogramme 1 Electro-encéphalogramme 1





















HEAR









DESIGNATIONS QUANTITE Lits hospitalisation 16 Ordinateur fixe 05 Vidéo projecteur 1 Chaise Visiteur











HOPITAL DIAMNIADIO





DESIGNATIONS QUANTITE Débitmètre 5 Hotte isolateur de classe III 1 Respirateur de transport 1 Automate d'hématologie 35 paramètres+ réticulocytes 1 UTA 2 Respirateur de réanimation 5 Aspirateur de mucosité 5 Autoclave de table 2 Moniteur de surveillance 2 Pousse seringue 3 Pompe à perfusion3 3 Echographe pour nouveau-né 1 Chariot brancard 1 Défibrillateur 2 Oxymètre de pouls 1 Lits électriques 2 UTA 2 Appareil de lithotripteur 01













































? HOPITAL A DANTEC









DESIGNATIONS QUANTITE Fibroscopie Anesthésique en cours d’installation 1 Colonne urologique 1 Moniteur de surveillance 2 Respirateur de réa 13 Microscope avec sortie d’image 1 Cytomètre en flux 8 couleurs 1 Automate numération + système coloration de lame intégré + lecteur automatisé 1 Humidificateur 4 Scanner 32 barrettes 1 UTA 2 Equipement de dialyse individuel 1 LITS D’HOSPITALISATION 20 Lits de réa 20 Masque à haute concentration 50 Lunette adulte 10 Lunette pédiatrique 10 Table de microscopie avec placard veulice 01 Microtome rotatif manuel 01 Station enrobage ( distrubution+plaque Réfrigérateur) 01 Bain Marie pour coupe en parafine 01 Echographie cardiaque 01 ECG 02 Automate de coloration 01 Chariot mawo 01 Automate de traitement de issus sous vide 01 Pousse seringue 04









HOPITAL PRINCIPALE









DESIGNATIONS QUANTITE UTA 5 Automate d’hémostase complet 1 Centrale de production d’oxygène 1

















? HOPITAL HOGIP





DESIGNATIONS QUANTITES Lits d’hospitalisation 10 Lits électrique 8 Télé 1 Réfrigérateur 1 Autokératore fractometre 1 Lampe à fente avec table motorisé ettonometre aplanation 1 Respirateur de réanimation 17 Spiromètre 1 Colonne endoscopie haute et basse en cours 1 Colonne urologique 1 Fibroscopie bronchique 1 Colposcope en cours 1 Microscope opératoire 1 Ventilateur de transport 1 Cymomètre en flux 8 couleurs 1 Automate de numération + système étaleur colorateur de lames + système de lecture automatisé 1 Centrifugeuse réfrigérée à 4 places 1 Pousse seringue 6 Débitmètre a oxygène 15 Concentrateur 17 Mobilier pour cabine VIP (lit, frigo, TV, table à manger, mini Bar, Mini salon, 2 Mobilier pour cabine simple (lit, frigo, TV, table à manger, fauteuille) 10 Laryngoscope 3 Aspirateur de mucosité 6 Masque haute concentration 400

UTA 4 Arthromoteur 1 Respirateur d’anesthésie 1 Unité individuel de dialyse 1 Table opératoire 1 Amplificateur de brillance 1 Echo endoscope 1 Appareille ECG 1 Unité de radio mobile 1 Oxymètre de pouls 30













Tensionmetre 2













SAMU NATIONAL





DESIGNATION QUANTITE CHARIOT D’URGENCE 2 POUSSE SERINGUE 2 VENTILATOR DE TRANSPORT 1 MONITEUR DE SURVEILLANCE 7 SATUROMETRE 2 EXTRATEUR D OXYGENE 1 MASQUE A HAUTE CONCENTRATION 450