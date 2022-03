Exercice illégal de la médecine vétérinaire au Sénégal : L'ordre des docteurs vétérinaires exige l'assainissement du métier

L'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal est très remonté contre l'exercice illégal de la médecine vétérinaire au Sénégal. En effet, selon eux, un assainissement du secteur s'impose.



"Actuellement, le Sénégal est confronté à une énorme difficulté par rapport à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. A l'image de ce qui se passe en pharmacie humaine et de la médecine humaine, notre secteur n'est pas en rade et il y a pas mal d'usurpation de fonction

qui se font. C'est pourquoi nous avons décidé de combattre cet exercice illégal de la médecine vétérinaire", a précisé Moussa Ndiaye Diouf, docteur et vice-président de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal sur Rfm.



Par ailleurs, le spécialiste renseigne que les professionnels de ce métier font face à un manque de ressource humaine.



"On a quand même pas mal de ressources humaines en termes de docteurs vétérinaire formés ici au Sénégal et dans d'autres pays partenaires, mais le nombre reste toujours insuffisant car on est moins de 500 vétérinaires actuellement au Sénégal. Je pense que c'est un grand défis qu'il faudra relever. Il faut aussi intégrer ces vétérinaires professionnels de sorte qu'ils puissent jouer leur rôle de premier plan en termes de santé publique et en termes de santé animale", souligne-t-il.