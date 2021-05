Fièvre Lassa en Guinée : Le Sénégal renforce son dispositif de surveillance

Fièvre Lassa en Guinée

Après l’apparition d’un cas mortel de fièvre Lassa en Guinée, le Sénégal semble bien prendre ses responsabilités. Intervenu sur Iradio, le docteur Mamadou Ndiaye estime que la maladie est sous surveillance. « C’est une maladie qui est systématiquement recherchée dans le cadre de notre surveillance quotidienne et qui est systématiquement dans le cadre des investigations ou bien dans le cadre de tout ce que nous faisons autour de cette maladie », assure-t-il.