Forte chaleur : comment les personnes âgées doivent se protéger

Il fait chaud au Sénégal en ce moment. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit durant ce mois de juillet des températures tournant autour de 31° C. Seule la pluie peut adoucir l’air, selon l’Agence.



Dans ce contexte les populations sont exposées à la déshydratation. Et les personnes âgées sont les plus vulnérables. «Le vieillissement entraîne une baisse de la perception de la soif, diagnostique dans Wal fadjri Dr Assane Sall, médecin gériatre à l’hôpital de Fann. Au niveau musculaire également on note une certaine diminution de la masse musculaire alors que les muscles constituent la principale réserve hydrique de l’organisme. En plus, la modification de la peau occasionne la perte hydrique.»



Le médecin ajoute : «La conjonction de ces facteurs associés à la fréquence des oublis et des troubles cognitives de la personne âgée justifie la forte prévalence des complications, notamment la déshydratation en période de forte chaleur.»



Face à ces risques, le gériatre recommande aux personnes âgées de se faire régulièrement consulter en période de canicule. D’autant que, souligne le spécialiste, une étude du service de gériatrie de l’hôpital de Fann a révélé que la déshydratation constitue le premier facteur de décomposition ou causant une hyperglycémie sévère chez les personnes âgées diabétiques.



Par ailleurs, ajoute Dr Sall, la déshydratation peut augmenter la probabilité de survenue d’AVC et de maladies veineuses caractérisées, par la formation de caillots dans le système vasculaire au niveau cardiaque et l’insuffisance rénale chronique.



Pour se prémunir de la déshydratation, le gériatre recommande aux personnes âgées de «boire toutes les 30 minutes», histoire «d’atteindre les 1,5 litre d’eau par 24 heures». «Il faudra aussi porter des habits plus ou moins légers et éviter de s’exposer aux périodes de forte canicule dans la journée», ajoute-t-il.