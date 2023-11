Forum mondial sur la production locale : De nouvelles stratégies pour le secteur pharmaceutique pour un impact positif sur la santé

Le Sénégal prend part au forum mondial sur la production locale qui se tient à Amsterdam (Pays-Bas) du 06 au 08 novembre 2023. La délégation est conduite par Dr Oumy Kalsoum Ndiaye NDAO, Directeur Général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique, accompagnée de ses collaborateurs. Elle est également composée du Coordonnateur de la Delivery Unit, du représentant de la Direction générale de la Santé publique, du Directeur Général de la SEN PNA, des représentants des Industries pharmaceutiques (Médis Pharma, Téranga Pharma et West African Pharma), de partenaires techniques et financiers (OMS, GIZ et AFD).





Ce forum est une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et vise l’élargissement de l’accès aux médicaments et aux autres technologies sanitaires. Il réunit la communauté mondiale, les responsables gouvernementaux les plus influents, les associations professionnelles, les spécialistes et innovateurs de la technologie, la société civile, la communauté internationale et d’autres acteurs. Il s’agit pour l’OMS d’orienter le développement de la production locale et de mettre en évidence les défis et possibilités pour le secteur en matière d’impact sur la santé publique.





Le Directeur Général de l’ARP a animé un panel sur le thème : "relever les défis et les obstacles opérationnels en surmontant les limites de financement durable de la production locale par des méthodes adaptées et des actions politiques".





Pourquoi y participer ?





La participation de la délégation sénégalaise offre une vaste possibilité de réseautage. En effet, le forum permet de s’engager avec des experts de l’industrie, des représentants de gouvernement, des professionnels de la santé et des pairs partageant les mêmes idées dans divers secteurs. Il ouvre aussi des discussions perspicaces avec des tables rondes engageantes, des discours liminaires et des ateliers interactifs animés par des conférenciers et des leaders d’opinion de renom.