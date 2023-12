Gamou de Pire : Marie Khemesse Ngom dote la localité d’une ambulance et d’équipements médicaux

La 121e édition du Gamou de Pire se tiendra ce 9 décembre. En prélude à cet événement, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom a effectué une visite du dispositif sanitaire mis en place pour l’accompagner. Saisissant cette occasion, elle a remis une ambulance, du matériel et des équipements médicaux pour renforcer les structures sanitaires de la localité.