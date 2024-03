Gestion du personnel : La direction des Ressources humaines du ministère de la Santé se dote d’une plateforme digitale

Suite à un échange d’expériences avec les services du ministère de l’Éducation nationale, la Direction des Ressources humaines du ministère et de la Santé et de l’Action sociale a développé un outil de gestion dont la finalité est d’assurer une gestion efficiente de la mobilité des personnels de Santé et d’Action sociale. Cette plateforme va contribuer à une répartition plus équitable du personnel. Elle est digitale et est dénommée « Management intégré des Ressources humaines de la Santé et de l’Action sociale » (MIRSAS). Selon le ministre, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, elle sera le bras technique du mouvement national du personnel. Elle comporte plusieurs fonctionnalités telles que le Miroir national publié à la suite d’une succession d’étapes allant de la déclaration des postes susceptibles d’être vacants à la correction des pré-miroirs. « Cet exercice mobilise les responsables de structures mais surtout les points focaux chargés des ressources humaines », explique-t-elle. Elle invite par ailleurs, au-delà des structures centrales, les directeurs régionaux de la Santé et ceux de l’Action sociale à s’approprier cet outil ».



Sur le même volet, Awa Fall Diagne, directrice des Ressources humaines du MSAS informe que la plateforme a 3 principales fonctionnalités. La première est la déclaration au niveau des postes pour savoir un peu dans la planification, quels sont les agents en voie de quitter leurs postes pour quelques raisons que ce soit : information, sortie temporaire. La deuxième, c'est un peu de permettre aux responsables d’avoir une visibilité sur les demandes de mouvements de leurs agents au niveau de leurs structures car il arrive que des agents demandent à quitter leurs structures sans que le responsable ne soit au courant. Avec cette plateforme, le responsable reçoit des alertes de lui-même qui lui permet de savoir que tel agent a demandé à quitter sa structure. La troisième fonctionnalité, c’est de permettre à l’agent de faire le suivi de sa demande, du début jusqu’à la fin. Une fois que la demande est faite, le responsable donne un avis. « On ne sera plus là à examiner des dossiers physiques, mais il y aura un tableau qui va être généré avec les agents, le nombre de points qui sont acquis parce qu’il y a une pondération qui est faite en fonction des motifs qui sont énumérés, des critères de l’ancienneté, maladies, formations. Tout cela est pris en compte dans cette plateforme. Donc, c’est une plateforme qui va révolutionner carrément la gestion du personnel en santé et action sociale », dit-elle.



Pour veiller sur la sécurité et la confidentialité des données, la plateforme est hébergée à la Société Sénégal Numérique (SENUM-SA). Elle est ainsi en ligne et accessible sur toute l’étendue du territoire.