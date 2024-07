Gestion "nébuleuse" : Le syndicat de la santé de Matam exige le départ du médecin-chef de district

Le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDS 3S) de Matam a exprimé son mécontentement face à la gestion du médecin-chef de district, Dr Alioune Badara Mbacké. Ils demandent ainsi son départ immédiat.







En effet, selon le syndicat, Dr Mbacké aurait abusé de son pouvoir en plaçant des proches à des postes stratégiques de l'administration sanitaire du district.





Sur les ondes d’iRadio, les représentants syndicaux ont accusé le médecin-chef de favoriser ses proches dans les nominations, au détriment des professionnels de santé expérimentés. « Depuis son arrivée, il a placé sa sœur et ses amis dans des postes de santé clés, laissant des infirmiers qualifiés dans des positions moins avantageuses », a déclaré un porte-parole du syndicat Mathieu Youm.





Cette gestion controversée des ressources humaines a été qualifiée de « nébuleuse », avec des décisions perçues comme étant motivées par des intérêts personnels plutôt que par le mérite et les qualifications.





En plus des allégations de népotisme, le syndicat a soulevé des préoccupations concernant la gestion financière du district sous la direction du Dr Mbacké. Les représentants syndicaux ont signalé un endettement croissant du centre de santé, attribué à une mauvaise gestion des fonds.





« Le centre de santé est maintenant endetté de cinq millions de francs en raison de la mauvaise gestion des ressources financières », a affirmé un membre du syndicat.





Par ailleurs, ils ont également accusé le Dr Alioune Badara Mbacké d’avoir utilisé les fonds du district pour couvrir les déficits financiers du centre de santé, ce qui a conduit à des tensions accrues au sein de l'administration sanitaire.





La réplique du médecin-chef de district





En réponse à ces accusations, Dr Alioune Badara Mbacké a fermement rejeté les allégations du syndicat, les qualifiant d'infondées et de non justifiées. Il a défendu sa gestion en mettant en avant la rigueur et l'objectivité de ses décisions. « Nous avons instauré la rigueur et l'objectivité dans les décisions depuis mon arrivée. Les nominations sont basées sur la performance, le sérieux et l'abnégation au travail », a-t-il expliqué dans la source.