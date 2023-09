Ginseng : quels sont ses bienfaits et comment en profiter ?





Véritable star de la médecine chinoise depuis des millénaires, le ginseng est réputé pour ses multiples vertus. Il s'agit d'un stimulant naturel que de plus en plus de femmes utilisent comme complément alimentaire. Focus sur les mille et un bienfaits du ginseng.









Pourquoi est-il bon de consommer du ginseng ?





La nature recèle des trésors capables de sublimer la beauté des femmes et de prendre soin de leur bien-être. Parmi les espèces végétales dont la réputation n'est plus à faire, le ginseng est connu pour ses multiples bienfaits. Cette plante vivace appartient au genre Panax, le terme grec «panacos» signifiant «remède qui guérit tout». Affectueusement surnommé «racine de vie», il s'agit d'une espèce adaptogène. Autrement dit, le ginseng agit de façon non spécifique sur l'ensemble de l'organisme. C'est un tonifiant naturel qui aide le corps à combattre la fatigue physique et le stress.









Riche en ginsénosides, en oligoéléments et en vitamines, il stimule et booste le système immunitaire, la mémoire et le bien-être général. Mais ce n'est pas les seuls bienfaits du ginseng. De nombreux hommes recourent à cette plante miracle pour traiter leur dysfonction érectile. Selon certaines études, le ginseng pourrait aussi prévenir les cancers, traiter les diabètes de type 2 et protéger la santé des personnes âgées. Chez les femmes, ce végétal est particulièrement apprécié pour sa capacité à soulager les symptômes de la ménopause. Enfin, le ginseng a d'intéressantes capacités thermogéniques naturelles. En le consommant, le métabolisme est accéléré, ce qui favorise la perte de calories, et donc de poids.









Cure de ginseng : quand et comment la faire ?





Le ginseng est utilisé depuis des millénaires en médecine chinoise, mais aujourd'hui, sa renommée est loin de se limiter aux frontières de l'Empire du Milieu. Les pharmacies occidentales le commercialisent de plus en plus sous forme de gélules. Mais attention : pas question de se lancer dans une cure de ginseng n'importe comment. Pour s'assurer de son efficacité et rester en bonne santé, mieux vaut demander conseil à son médecin. Il est aussi important de respecter certaines règles de base.





D'abord, vu son action stimulante, il est préférable de consommer le ginseng le matin pour bénéficier de ses bienfaits. Par ailleurs, la posologie recommandée est variable en fonction du mal que l'on souhaite soulager. En Europe, une cure de ginseng dure généralement 3 mois. Chez les médecins chinois, les recommandations sont différentes. Les personnes affaiblies sont invitées à consommer du ginseng de façon chronique. Cette plante vertueuse peut être consommée sous diverses formes. Des gélules en passant par la pâte ou la poudre, chaque pays a ses propres préférences.





Quels sont les effets secondaires et les contre-indications du ginseng ?







Contrairement à certaines idées reçues, les produits naturels ne sont pas sans danger. Pour bénéficier de leurs actions bienfaitrices, il est indispensable de les consommer en tenant compte des conseils des médecins. Chaque ingrédient naturel a ses effets secondaires, ses contre-indications et sa posologie. En cela, le ginseng ne fait pas exception. Chacune de ses espèces a ses propres caractéristiques et contre-indications. Par exemple, le ginseng asiatique ne doit pas être consommé par les individus souffrant d'hypertension artérielle.





En cas de diabète, de grossesse ou d'allaitement, la prudence est de mise. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin traitant. Le ginseng peut décupler les effets de certaines substances comme le café et le thé. Certaines études ont aussi révélé des interactions avec plusieurs médicaments, en particulier les anticoagulants, les hypoglycémiants, certains antidépresseurs et stimulants nerveux.