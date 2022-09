Grève de And Guesseum : Les blouses blanches désertent les salles de soins pour trois jours

Le directoire de And Guesseum va observer une grève de trois jours à compter du 29/09/2022, 30/09/2022 et 03/10/2022. Il lance son deuxième plan d'actions pour exiger l'harmonisation des augmentations de salaires aux municipaux, administratifs, conseillers en travail social, contractuels et chauffeurs.





Entre autres revendications, les syndicalistes réclament aussi la signature de l'arrêté portant répartition des ressources des CDS, le rétablissement du Chef de service des soins infirmier de l'hôpital de Ourossogui.





Le rétablissement des agents du centre Talibou Dabo dans leurs droits, la révision du contrat hopital de Mbour-Polymed sont aussi, entre autres, des revendications de la sous section Sutsas du district de Mbour.