Grossesse précoce, violences sexuelles, IST : Les chiffres effarants chez les adolescents/jeunes

64 % de la population africaine est âgée de moins de 24 ans. Pour que la région tire profit du Dividende Démographique, il faut impérativement que cette population soit éduquée, en bonne santé, et bénéficie d'emplois décents. Du moins selon le docteur Cheikh Tidiane Athié, coordonnateur de l’ONG-Acdev. Il s’est exprimé pendant le forum sur la santé de la reproduction. En effet dit-il, la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) de ces Adolescent(e)s/Jeunes, est l'un des obstacles majeurs à l'accomplissement de ces dividendes. Elle est en effet caractérisée entre autres par des taux de grossesse précoce ou non désirée élevés et une forte proportion de besoins non satisfaits, notamment en planification familiale. Elle se heurte à l’existence très peu de points de prestations de services (PPS) qui offrent des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux Adolescents/Jeunes (SSRAJ). Au Sénégal, la faiblesse courante des niveaux d'instruction, la vulnérabilité économique, les pesanteurs socioculturelles et certaines lois et politiques nationales entravent une bonne promotion de la Santé de la reproduction des Adolescents et jeunes. En outre, le faible niveau de connaissances des adolescent(e)s/jeunes sur les droits en santé sexuelle et reproductives (DSSR) ainsi que l'accès et les taux limités d'utilisation de services SSR et des méthodes contraceptives rendent donc nécessaire l'établissement d'une Éducation Complète à la Sexualité (ECS) ainsi qu'un accès à des services de SRAJ de qualité sont aussi des obstacles à l’épanouissement des jeunes selon Arona Sow, au nom des jeunes. Pour lui, il faut une éducation sexuelle complète pour permettre aux jeunes de s’émanciper.









Dans la même dynamique, le directeur général de santé de la mère et de l’enfant (DSME) est revenu sur les statistiques qui tournent autour de la problématique de l’adolescent-jeune. En effet, les dernières enquêtes démographiques et de santé (2017 et 2019) révèlent que le taux de mariages d’enfants et d’adolescents est de 30.5%), le taux de grossesse précoce reste élevé et il estimé à 13, 8, la prévalence des infections sexuellement transmissibles est assez élevé avec 16, 5% chez les adolescents âgés entre 15-19ans et 29,3% chez les jeunes 20-24ans. Sur le même sillage, le taux de Prévalence Contraceptive est de 7,6% chez les adolescentes de 15-19 ans mariées et de 12,8 % chez les 20-24 ans mariées, la prévalence des Violences domestiques ou sexuelles chez les filles de 15-24 ans est de 28%. En effet, pour ce qui est des mères adolescentes âgées de 10 à 19 ans, elles font face à des risques plus élevés de complications que les jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans. Il faut noter que le risque de mortalité liée à la grossesse chez les adolescentes est environ de 30% plus élevé que celui des jeunes femmes âgées de 20-24 ans, la précocité de la fécondité chez les adolescentes (1,4 % des adolescents de 15 ans ; 17, 9% des adolescents de 18 ans et 32,8 % chez les adolescents de 19 ans).





La santé durant l’adolescence a un impact à toutes les étapes de la vie. C'est pourquoi, explique le docteur Amadou Doucouré, l’Etat du Sénégal a fait de la santé de l’adolescent(e) une priorité de premier ordre, matérialisée à travers la promotion du capital humain de qualité. Le docteur Doucouré est aussi revenu sur l'élaboration et la mise en œuvre de documents cadres de référence notamment. Il s'agit du Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) 2019-2028 prenant en compte la santé des adolescents et des jeunes à travers sa ligne d’action de la mise en œuvre de différents Plans Stratégiques. S'y ajoute, l’élaboration de documents Standards des services de santé adaptés aux Adolescent(e)s /jeunes la mise en œuvre de la politique nationale relative à la santé des adolescent(e)s et des jeunes prenant en compte les normes sociales et culturelles et d’un cadre national de concertation multisectoriel des acteurs qui interviennent dans la santé des adolescent(e)s et des jeunes. En outre, le directeur de la santé de la mère et de l'enfant a cité la mise en place d’une quarantaine d’espaces ados/jeunes dans les structures de santé et de centres de conseils adolescents (portes d’entrée pour accéder à une gamme appropriée et variée de prestations de soins de santé).