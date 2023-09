[Tendance] Grossir ses formes, au péril de sa vie, pour retenir son homme

Une tendance dangereuse. Certaines femmes mariées minces devenues grosses en utilisant des médicaments, de la poudre et la crème sont passées de l’enchantement au désenchantement. L’envers des rondeurs artificielles, c’est un paquet de pathologies. Pourtant, ces femmes minces sont victimes de toutes les pressions qui les poussent à prendre du poids à leurs risques et périls.







Les femmes effilées ne sentent pas bien dans leur peau. On peut tenter de croire qu’elles acceptent qu’elles sont passées de mode. Sinon comment comprendre qu’elles veulent toutes, changer de corpulence au prix des risques au plan sanitaire ? Mais ce sont souvent le regard des autres qui est à la base de la prise de risques. Après des doutes et des hésitations, Maguette Diagne âgée 24 ans et mère d’un enfant a cédé à la tentation de grossir pour se faire apprécier. Elle n’a pas hésité aux produits grossissants.





«Certains te disent que tu as maigri, on dirait que tu ne manges pas, tu as noirci. On ne sait pas à quoi tu ressembles sans savoir que ces genres d’appréciations sont choquantes et blessantes. Si tu n’es pas assez forte pour surmonter ces genres de critiques, tu vas entrer dans des détails que tu ne comprends même pas », déplore-t-elle avant même de démarrer son histoire.





Sous nos cieux, la taille fine n’est pas un signe de beauté, de finesse. Les temps ont changé. Les critères de beauté ont pour nom rondeur. "Au Sénégal, les rondeurs sont considérées comme un idéal de beauté et symbole d'aisance sociale alors que tel n’est pas le cas. Quand tu te maries sans les rondeurs, on dit que tu as des problèmes ou ton mari ne s'occupe pas bien de toi. Et, ce n’est pas bien car ces genres de critiques poussent beaucoup de femmes mariées à utiliser des produits grossissants », argumente Maguette





Grossir pour tenir son époux





Maguette ne pouvait pas supporter sur toutes ses épaules la pression d’une femme sahélienne. Elle n’est plus un célibataire. Maguette a changé de statut. Elle a en conséquence changé de physique. Ce n’est pas son souhait. C’est l’exigence des autres, des membres de sa famille.





« Je suis petite et ça ne me dérangeais pas. Je me sentais bien à l’aise dans ma peau. Mais dès que je me suis mariée, mes amies et même ma famille commencent à me faire des reproches comme quoi que « diegg nga » (pour dire une femme mariée), et que je ne devais pas garder la ligne. Une femme mariée doit ressembler à une vraie « jongama »pour avoir une main mise sur son mari », rapporte-t-elle.





Au-delà du cercle de ses amies et de sa famille, Maguette entendait l’appel à prendre du poids. Alors elle ploie sous la pression. Elle cède. C’est ainsi que par l’entremise d’une amie, elle prend contact avec une vendeuse. Cette dernière lui recommanda d’acheter des comprimés et une crème.





« Ils ne cessaient pas de me répéter que je suis petite. Et partout où je me rendais, ce sont les mêmes mots qui reviennent. Au fur et à mesure, cela a fini par me décourager. Et finalement ,je suis sortie de ma zone de confort. Par le biais d'une amie, je suis entrée en contact avec une vendeuse qui m'a conseillé d'acheter des comprimés, et une crème qui ont fait pousser mes fesses et hanches », narre la dame.





Aujourd’hui, elle nourrit des regrets. Si c’est à refaire, elle ne le fera pas. Depuis la prise des médicaments et de la crème, elle vit un cauchemar. Après le temps de l’enchantement, place au désenchantement.





« J'avoue qu’au début, il n’y avait pas d'effets secondaires. J'ai quand-même eu une très belle forme et tout le monde en parlait. Mais, je me sens actuellement trop obèse. Je ressens souvent des ballonnements de ventre et des imperfections qui apparaissent sur mon corps. J'ai arrêté de prendre les produits. Mais j'ai complètement changé. Je suis devenue une autre personne et ça me fait très mal. Mais j'assume. Je n’aurai pas dû les écouter », se désole la dame.





Elle arrête la prise des médicaments et retrouve une forme qui suscite des commentaires. Cette fois-ci, elle décide de rester forte pour son bien-être. « Les gens continuent toujours de parler sur mon dos comme quoi que j'ai changé. C'est difficile d’éviter les commentaires des personnes », fulmine-t-elle.









Reconnaissance aux époux





Les courbes rondes sont paradoxalement une manière de montrer sa reconnaissance à son époux. C’est en tout cas l’avis et la perception de Mamy Sow, Madame Ndiaye.





« Pour la prise de poids, certains diront que c’est la pression sociale. C’est vrai, mais pour mon cas, c'est surtout pour faire plaisir à mon mari, lui rendre un peu la monnaie parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour s’occuper de moi. A mon niveau, je dois montrer cela à travers mon physique. Je veux prouver aux autres qu’il prend soin de moi », confie-t-elle en riant.





Parallèlement, à la reconnaissance, il y a le souci de retenir son mari.





"Les « jongoma » (grandes dames) font partie des critères de choix de mon mari. Pour vous dire vrai, j’étais une vraie ‘’jongama’’ avant notre mariage. Mais après deux ans de mariage, j’ai découvert que je commençais à maigrir et partout les gens en parlaient. Un jour, dans ma chambre, je me suis regardée à travers un miroir et j'ai remarqué ce changement. J'ai pleuré parce que l'image que je voyais ne collait pas à moi. Je ne manque de rien. Mon mari fait tout pour moi et ça serait honteux de montrer cette image dehors. Sans la moindre hésitation, j'ai acheté des produits naturels, des céréales et fortifiants pour refaire mon corps, être reconnaissante envers mon mari et surtout garder mon homme auprès de moi», confesse-t-elle.









Contrairement à Maguette Diagne, Mme N’Diaye s'est sauvée des conséquences néfastes issues de ces produits. D’ailleurs, elle confirme avoir obtenu un résultat satisfaisant qui lui a valu une récompense de son mari. « Je n’ai pas regretté ‘’Alhamdoulilah’’. J'ai retrouvé ma belle forme. Un vrai jongoma 2.0. Je vous dis. Je ne crains rien et je n'envie aucune femme. En constatant le changement, j’ai été remerciée et appréciée par mon époux. C’est juste pour vous dire à quel point, il aime les femmes aux formes généreuses », avoue-t-elle dans une totale décontraction.









Grosses inquiétudes sur la santé des femmes





La prise de médicaments et l’utilisation des crèmes pour grossir comporte des risques. C’est l’avis du diététicien et pharmacien nutrithérapeuthe, Dr Kéba Tamba. " Ces produits sont nuisibles à la santé et que toute décision allant dans le sens de prendre du poids est dangereuse, à la limite suicidaire », a souligné Dr Kéba Tamba. Les risques encourus pour le spécialiste sont le diabète, l’hypertension, le cancer, les maladies articulaires. « Il n’y a que la destruction de la santé que la prise de poids ne peut apporter », avoue Dr Kéba Tamba. Il a mis en garde contre cette voie de se rendre belle. « Les femmes qui prennent ces produits pour augmenter leur poids sont complices et responsables de leur autodestruction. Elles sont en partie responsables de tout ce qui pourrait leur arriver sur le plan sanitaire. Qu'elles sachent qu'elles ont tracé la voie vers les maladies », a relevé le diététicien.





Il conseille aux femmes de ne pas suivre les vendeurs de médicaments destructeurs de la santé. Ces derniers usent de la faiblesse des femmes pour écouler leurs produits. Il invite ces dernières à rester naturelles. « Toute la publicité autour de ces produits est mensongère. Ces vendeurs abusent de la faiblesse mentale de certaines clientes qui ignorent les conséquences. Il faut que les femmes comprennent qu'une bonne santé, c'est la maigreur alors qu’une forte corpulence, c'est la maladie et que rien n'est plus cher que la santé », a alerté Dr Tamba.