Hôpital de la paix de Ziguinchor : L'intersyndicale réclame une augmentation de la capacité d'accueil et la subvention

L'Intersyndicale de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor (SAMES, SUTSAS et SYNTRAS) exige l’augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement et la subvention allouée à la structure sanitaire. Cette doléance est d’autant plus légitime que l’Hôpital qui a une vocation sous-régionale a une subvention qui ne couvre pas ses charges. L’établissement compte 35 médecins, parmi ces derniers figurent 23 universitaires, 10 professeurs agrégés, 5 maîtres assistants et 152 personnels paramédicaux. Ce détail sur l’effectif est fourni par le porte-parole de l’Intersyndicale, Marc Anibo Manga.





Selon le représentant de l'Intersyndicale, depuis son inauguration en 2015 par le Chef de l'État, le Président Macky Sall, il n’y a que 126 lits. La structure sanitaire dispose d’une superficie de 400.000 m2, une réserve qui peut servir à la construction d’autres bâtiments.





« Face à cette faiblesse du niveau d'accueil et de la subvention d'exploitation, les difficultés sont perceptibles partout », a confié Marc Manga. Ces difficultés poursuit-il, impactent négativement sur la qualité de la prise en charge des populations.





Le porte-parole de l'Intersyndicale cite en exemple la capacité litière faible au service d'hospitalisation de chirurgie disposant de 15 lits pour autant de spécialistes ( Chirurgie viscérale, urologie, orthopédie, ORL, ophtalmologie, la neurochirurgie entre autres), 22 lits pour le service d'hospitalisation de médecine, pour les spécialistes en maladies infectieuses, cardiologie, néphrologie, dermatologie, neurologie , pneumologie et gastro-entérologie et endocrinologie.





La conséquence, il y a une baisse des consultations inhérente au manque de bureaux pour les médecins notamment pour les consultations externes.





« L'hôpital de la Paix de Ziguinchor érigé en niveau 2 reçoit la plus faible subvention d'exploitation parmi toutes les structures du même niveau » a laissé entendre le porte-parole de l'Intersyndicale SAMES, SUTSAS, SYNTRAS de l'hôpital de la Paix confronté à des dettes dues aux fournisseurs. En définitive, l'Intersyndicale tient à rappeler aux autorités leur obligation en matière de politique santé, et exhorte l'État à apporter des solutions durables aux problèmes la structure sanitaire.