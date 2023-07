HOPITAL DE NIVEAU 3 DE TIVAOUANE : DR MARIE KHEMESSE NGOM NDIAYE VISITE LE CHANTIER

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a effectué ce mardi 18 juillet une visite du chantier de l’hôpital de niveau 3 de Tivaouane.





D’une capacité de 300 lits et d’un montant de 46 milliards F CFA, cette infrastructure sanitaire est bâtie sur une superficie de 24025 m².

Le projet clé en main qui intègre la conception, la construction, l’équipement, la maintenance et la formation, est confié au FONSIS qui assure la maîtrise d’ouvrage délégué et à Ellipse Project pour la promotion.





La pose de la première pierre a été effectuée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall le 25 juin 2022 et la livraison à 80% du chantier est prévue en décembre 2023 et celle définitive en janvier 2024.