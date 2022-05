HÔPITAL FANN : PAR MANQUE D'EAU, TOUTES LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES ANNULÉES

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le liquide précieux a fait défaut, jeudi dernier, dans les services du Centre hospitalier universitaire de Fann. Une pénurie d’eau qui a eu des effets incommensurables sur le bon fonctionnement de cette structure sanitaire.





En effet, rapporte le quotidien "Bés-Bi-Le Jour", toutes les interventions chirurgicales de ce célèbre hôpital dakarois ont été annulées, pour manque d’eau qui est la base de la salubrité et de l’hygiène dont les praticiens ont besoin dans l’exercice de leur fonction.





Des annulations qui peuvent avoir de fâcheuses conséquences. En effet, il faut savoir que la programmation des interventions chirurgicales se fait sur la base d’une table clinique en fonction du calendrier du personnel médical, de la disponibilité du matériel qui doit être fin prêt et aussi de celle de la salle requise.





Donc, les annulations doivent se faire pour des raisons majeures et non mineures pour éviter des chamboulements, à savoir la remobilisation des ressources humaines, du matériel et d’une autre salle. Ce qui est une autre paire de manche.





Ensuite, la vie des patients est mise en sursis parce qu’au-delà de la date prévue, il peut se passer beaucoup de choses. Comme la perte du patient ou de la patiente. D’autres départements du Centre hospitalier, notamment la pédiatrie, la pneumonie et les services des maladies infectieuses étaient aussi touchés par le problème, toujours selon notre source.





Le service de la communication du Centre hospitalier universitaire de Fann a finalement réagi aux sollicitations de nos confrères, sur la question du manque d’eau dans la structure qui a occasionné l’annulation du programme opératoire dans certains services.





La structure reconnaît effectivement que ce problème de manque d’eau revient depuis quelques temps et que la direction, qui n’était pas au courant, regrette les désagréments qui causés aux patients programmés dans les blocs opératoires.





«Nous présentons aussi toutes nos excuses aux familles et les rassurons que des dispositions conjointes des services administratif, financier et maintenance ont été dores et déjà prises afin de reprogrammer dans les plus brefs délais les malades qui devaient passer hier en bloc opératoire", indique le service de la communication.