Hôpital Le Dantec, un an après sa fermeture : Le collectif dresse un bilan calamiteux

Depuis la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, le constat est amer, selon le collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital. « Aujourd'hui, les malades sont en train de souffrir, les dialysés ne savent plus où donner de la tête. Beaucoup d'entre eux n'arrivent plus à poursuivre leurs traitements. Ils n'arrivent plus à voir leur médecin traitant », a expliqué Mangue Ngom, porte-parole du jour.



En effet, pendant le redéploiement du personnel de Le Dantec, certains services étaient affectés au niveau du hangar des pèlerins où, « chaque jour, ce sont des pannes de machines ou des pénuries d'eau », dénonce M. Ngom. Il ajoute qu'ils suivaient correctement leur traitement quand les autorités ont décidé de fermer l'hôpital pour une reconstruction. Et depuis, ces malades vivent une situation très difficile.



À côté des hémodialysés, « ceux qui souffrent du cancer aussi, surtout les enfants, sont en train de mourir, faute de soins. Au niveau de l’oncopédiatrie, les enfants sont dans des conditions inhumaines. La capacité d'accueil est très réduite au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. Nous déplorons cette situation et espérons que le ministère de la Santé réglera ce problème. Il n'y a pas de climatisation ».



Dans la même dynamique, « le sort du personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec est scellé ». « Beaucoup de travailleurs de la structure sanitaire sont restés chez eux sans emploi, parce qu'ils ne sont pas affectés dans les établissements sanitaires. C'est inacceptable. Et pourtant, les autorités sanitaires avaient pris des engagements pour redéployer tout ce personnel sanitaire », dénonce toujours le porte-parole du jour.



Selon M. Ngom, « les rares qui ont été pris sont victimes de discrimination. Il y a des agents administratifs qui sont affectés dans des services de soins, ce qui est grave, pendant que le personnel paramédical est laissé en rade. L'État avait pris l'engagement aussi de payer le personnel aussi bien les salaires et les motivations. Mais nous avons constaté qu'il y a certains engagements que le personnel avait pris au niveau des banques et aujourd'hui, n'ayant pas respecté ces engagements, parce qu'ils sont au chômage, les banques les acculent ».



Pour ce qui est de la direction de l'hôpital Aristide Le Dantec, « il faut que le ministère de la Santé dépêche des agents pour voir ce qui se passe là-bas. Ils ont affecté une pléthore de personnel au niveau de la direction en se tapant des motivations au moment où le personnel paramédical est laissé à lui-même ».



Ces agents qui demandent à l’État de penser à eux et de faire de sorte que la précarité dans laquelle ils sont connaisse une amélioration, invitent à la reconstruction de l'hôpital. « Nous demandons à l'État de nous édifier sur l'entreprise qui gère les travaux et combien coûte la reconstruction. Il faut que l'opinion soit édifiée sur cette question. Et quand l'hôpital sera-t-il livré ? Parce que tout le monde est en train de souffrir à cause de la fermeture de cet hôpital. Et dans les prochains jours, si rien n'est fait, nous allons organiser un sit-in devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale ».