Hôpital régional de Ziguinchor : Vers une grève générale de 48 heures du SYNTRAS

Après trois ans d'accalm ie, le Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) du centre hospitalier régional de Ziguinchor renoue avec la grève. Son Secrétariat général, en sit-in ce matin, a dénoncé la gestion du directeur de l'hôpital et menace de déclencher une grève générale mardi et mercredi.





Siméon Faye, le secrétaire général du SYNTRAS/Section centre hospitalier régional de Ziguinchor, juge la situation catastrophique au sein de la structure sanitaire. Selon lui, depuis l'installation du directeur le 10 juin 2021, "la gestion et le management du directeur Ndiamé Diop a fini de mettre l'hôpital à quatre pattes ou quatre appuis ".





Quatre-vingt-dix pour cent des analyses à l'hôpital sont faites par une structure privée où elles sont amenées, selon le SG du SYNTRAS, pour non-fonctionnement du laboratoire. De l'ère numérique en 2021, l'hôpital passe à l'analogie au niveau de l'imagerie médicale, informe Siméon Faye.





Ses camarades et lui accusent le directeur de n'avoir pas fait d'efforts pour corriger les problèmes de gestion du personnel, la question de l'IPRES surtout, mais aussi le traitement salarial. Depuis 2022, l'hôpital traîne une ardoise de 325 millions devant constituer les coupures des salaires des travailleurs pour la cotisation des pensions de retraite à l'IPRES, renseigne M. Faye, qui précise que "non seulement ce qui est coupé n'est pas reversé, mais aussi l'hôpital ne verse pas la part de l'employé". Du coup, beaucoup de travailleurs partis à la retraite ne peuvent pas percevoir leurs indemnités.





L'avancement du personnel contractuel a été relevé comme une contrainte par le SYNTRAS qui dénonce le défaut de règlement de cette question par la direction de l'hôpital. "Depuis trois ans, le personnel contractuel ne bénéficie pas d'un avancement. Il n'y a jamais eu cet avancement", renseigne Siméon Faye.





Ce dernier dénonce par ailleurs une nébuleuse dans la passation des marchés par la direction. Simeon Faye et Cie estiment qu'il y a surfacturation pour l'achat des produits et matériels à travers les DRP. Ces membres du SYNTRAS font état de bouteilles d'eau de javel achetées à 2 500 F, des paquets de mouchoirs de véhicules facturés à 7 500 F et des climatiseurs à 600 000 F et qui auraient pu coûter 300 000 F.